Torna il Festival e Fiera del fumetto Le Strade del Paesaggio

Torna a Reggio il Beer Festival : Allo StreetFood Village non mancheranno la musica, gli spettacoli e personaggi importanti, tra cui Amaurys Perez , finalista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi che, dopo aver visitato qualche ...

Torna ArTempio - il festival delle arti vaghe : ... con musica, teatro, poesia, cucina, pittura laboratori, spettacoli e molto altro. Come da consuetudine, ad ArTempio l'arte sarà interpretata nel modo più ampio , e vago, possibile. Sabato 25 alle 20,...

Alassio - Torna il Retro Music Festival all'Ubrecche : Alassio. torna il Retro Music Festival: un titolo che dice molto dell'evento che la discoteca U Brecche, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Alassio organizza per domani sera. Un'...

Teatro - danza - musica : il festival multidisciplinare 'Approdi' Torna dal 25 agosto al 9 settembre : Negli ultimi anni si sono dedicati prevalentemente alla creazione ed esecuzione live di musiche per spettacoli teatrali, performance poetiche/letterarie, tappeti sonori per performance audio/visive. ...

Movement Torino - il festival di musica elettronica e arti Torna a ottobre : Il teaser di Movement Torino , il festival di musica elettronica, arti visive e circensi di Torino. L'edizione 2018 si svolgerà il 12 e 13 ottobre al Lingotto Fiere.

Estate a Pordenone : dal 22 al 25 agosto Tornano Miv e Finger Food Festival al Parco IV Novembre : ... che ospiterà in contemporanea anche il Finger Food Festival, Festival del cibo di strada e dei birrifici artigianali di tutto il mondo. Sono quattro le serate in programma, dal 22 al 25 agosto con ...

Narratori - in Canton Ticino Torna il festival di Arzo : Il festival internazionale di narrazione di Arzo in Canton Ticino è alla XIX edizione e dal 30 agosto al 2 settembre torna ad animare il paese. Quest'anno ad ospitare alcuni spettacoli ci sarà, insieme alle corti, una cornice d'eccezione: le suggestive cave di marmo di Arzo. Numerosi gli appuntamenti per il pubblico giovane. Per i più grandi, a partire dagli 11 anni, la ...

Performing Arts Festival : Torna il Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo a Roma - a cura di Ondadurto Teatro : L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE Roma – Saranno la Scalinata Monumentale del Museo della Civiltà Romana all’Eur (24 e 25 agosto), e Piazza di San Cosimato a Trastevere (30 agosto), ad ospitare, INEUROFF, il Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo che da nove anni colora la città di Roma grazie a ...

A Cerveteri riTorna l’Etruria Eco Festival : Dal 22 al 26 agosto la città di Cerveteri ospiterà due grandi eventi culturali: la tradizione e il folklore della 57esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti e i grandi big della musica italiana che anche quest’anno si alterneranno sul palco dell’Etruria Eco Festival, la rassegna ambientalista giunta alla sua 12esima edizione. “Una novità assoluta nell’offerta culturale della nostra città, ma che siamo certi si candiderà come uno ...

Torna il Busker Festival a Carpineto Romano - l'arte di strada invade il borgo il 25 e 26 agosto : ... il Buskers Festival di Carpineto Romano , finanziato dalla Regione Lazio , si distingue nel panorama nazionale grazie alla commistione dei tradizionali spettacoli di strada con spettacoli che ...

Torna Ecofuturo - il festival dedicato all'ambiente e all'innovazione : ... irrigazioni e fertilizzanti, la nuova agricoltura si profila come economia circolare in grado di vincere la sfida di un futuro sostenibile. LA CASA ECO-SICURA Fratelli è possibile , cooperativa ...

Il Gusto dei Guidi – Festival del Vino Torna a Poppi dal 24 al 26 agosto : Toscana vuol dire anche buon Vino. Ed è per onorare e celebrare questa eccellenza che Poppi anche quest’anno apre le

'Il Gusto dei Guidi Festival del Vino' Torna a Poppi dal 24 al 26 agosto : Ricco il programma, che prevede degustazioni abbinate ai piatti e ai sapori tipici del territorio oltre una serie di manifestazioni collaterali con musica e spettacoli. 'Il Festival del Vino Il Gusto ...

Poliritmica : riTorna - con la quarta edizione - il festival internazionale di percussioni dal 22 al 26 agosto a Verbania : Gli artisti provengono da tutto il mondo e sono conosciuti a livello internazionale. Poliritmica ha ospitato: David Friedman, Tony Arco, La Drummeria, Andrea Dulbecco, Walter Calloni, Tetraktis, ...