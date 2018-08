Torna il 1 settembre la classica del podismo ' Lucca di Notte' | non solo sport | ma anche

Uomini e Donne anticipazioni - niente Trono Gay a settembre : Ecco quando potrebbe riTornare : Uomini e Donne, nessun Trono Gay previsto per settembre: Ecco quando potrebbe tornare in onda La prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe ripartire senza il Trono Gay a settembre. Secondo Trash Italiano, infatti, voci di corridoio sempre più insistenti sembrerebbero confermare questa ipotesi. Durante le prime puntante, quindi, potrebbero essere presentati solo i nuovi […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, niente Trono Gay a ...

Modena - dal 14 al 16 settembre - Torna il Festivalfilosofia - 200 eventi oltre 50 lezioni : La 18°edizione del festival prevede oltre 50 lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Il festival è promosso dal 'Consorzio per il Festivalfilosofia', ...

Torna a Cervia il 22 settembre Ironman con il motto "Anything is possible!". Attesi tremila atleti : 'Il troppo salato è il peggior difetto delle vivande.' Questo dice il Pellegrino Artusi, ne La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene del 1891. Un volume prezioso perché si sa che la terra di ...

A settembre Tornano i campi solari a Monteriggioni e raddoppiano : "Da qui al mondo" è il titolo scelto per i campi solari, che saranno caratterizzati ogni giorno da un'attività diversa. Si va dai giochi a tema alle letture animate, dai laboratori alla musica. Il ...

Milan - Abbiati : «Deciderò a settembre se Tornare. Gattuso? Un grande» : L'ex portiere del Milan, Christian Abbiati, durante un'intervista a RMC Sport, non ha escluso un suo possibile ritorno al club rossonero.

Abbiati : 'Tornare al Milan? A settembre vedrò Leonardo e Maldini' : Un ritorno in rossonero in breve tempo non è però da escludere, come testimoniato dalle parole dell'ex portiere a RMC Sport : ' A settembre berrò un caffè a Casa Milan con Leonardo e Maldini, vedremo.

Teatro - danza - musica : il festival multidisciplinare 'Approdi' Torna dal 25 agosto al 9 settembre : Negli ultimi anni si sono dedicati prevalentemente alla creazione ed esecuzione live di musiche per spettacoli teatrali, performance poetiche/letterarie, tappeti sonori per performance audio/visive. ...

Video promo di Una Pallottola nel Cuore 3 - Gigi Proietti Torna su Rai1 con sei episodi da settembre : Gigi Proietti torna nel ruolo del giornalista di cronaca nera, Bruno Palmieri, nel promo di Una Pallottola nel Cuore 3. I nuovi episodi della fiction di Rai1, in onda dal 2014, andranno in onda dall'11 settembre in prima assoluta. Nella terza stagione, trasmessa a distanza di due anni dalla seconda, Gigi Proietti sarà affiancato di ancora da Francesca Inaudi, Marco Marzocca, Mariella Valentini, Paola Minaccioni, Giulia Bevilacqua, Giovanni ...

8-9 settembre : Torna a Cuneo la Fiera del Disco : Perchè questo è lo scopo della Fiera del Disco: farsi promotrice di un mondo che in realtà non è solamente una "nicchia per pochi eletti", ma che abbraccia una sfera condivisa di passioni e ricerche. ...

Athos Faccincani Torna a Sperlonga : esposizione dal 29 agosto al 9 settembre : ... artista affascinante, consapevole del suo talento che ha dispiegato, regalato a piene mani sulla tavolozza infinita dei suoi quadri vibranti, vividi di vita vissuta, un mondo intriso di poesia, di ...

Passo Stelvio - il 1° settembre Torna la giornata della bici : torna anche quest’anno, con l’edizione numero 18, la giornata delle bici a Passo Stelvio. Sabato 1° settembre, i 48 tornanti

Torna Rieti Piccante - la manifestazione più hot dell'estate : 29 agosto-2 settembre : Agostino tantissime varietà diverse di peperoncino provenienti da ogni parte del Mondo; grande spazio sarà poi dato a mostre fotografiche e di pittura, kermesse artistico-letterarie, spettacoli ...

A Settembre si Torna tra i banchi : ecco quando inizia e finisce la scuola - tutte le DATE di festività e ponti : Agosto è ancora in corso ma il pensiero corre già al mese successivo, Settembre, che per molti è sinonimo di ritorno in ufficio, mentre ai più giovani ricorda che manca poco al rientro tra i banchi di scuola. I primi a tornare in classe sono gli studenti di Bolzano, il 5 Settembre, mentre gli ultimi saranno in Puglia dove le lezioni ricominceranno il 20 Settembre. Di seguito l’elenco delle festività e dei ponti dell’anno scolastico ...