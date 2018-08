Topi a Roma - l'idea contro l'invasione : 'Basta derattizzazioni - vanno sterilizzati' : 'Proporrò una cosa mai fatta in Italia e nel mondo - sottolinea Meyer - che è quella del controllo demografico delle popolazioni dei Topi in maniera incruenta ed ecologica con prodotti naturali e non ...

Sterilizzare i Topi : ecco l’idea del Campidoglio per derattizzare Roma : Basta pasticche rosse. Per la giunta Raggi la soluzione per derattizzare la capitale da decine di milioni di topi é la sterilizzazione. "Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la popolazione dei topi a Roma", ha affermato Edgar Meyer, responsabile del benessere animale nell"assessorato all"Ambiente del Campidoglio. L"idea del Campidoglio è quella di proporre alle universitá e ai centri di ricerca un bando di concorso per la ...

Roma. Arrestati “Topi d’auto” a Testaccio : Un altro gruppo di nomadi, “topi d’auto”, questa volta in azione al Testaccio, in via Marmorata, sono stati bloccati dal tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Si tratta di due uomini di 23 e 25 anni, entrambi gia’ con diversi precedenti e una ragazza di 21 anni, incensurata, tutti domiciliati al campo nomadi di via Candoni. I militari, a seguito di una segnalazione giunta al numero di ...

Roma - nel deposito del fondo Palma Bucarelli tra Topi e muffe : Indifferenti al Cinquecento: la sparizione di una bolla papale del 1588 che disponeva la donazione della chiesa dei Santi Luca e Martina all'accademia dei pittori neppure è stata denunciata. Annoiati ...

Animali morti - Topi e scarafaggi : sotto accusa lo zoo di Buenos Aires. Fu creato a fine Ottocento da un naturalista romano : Da oasi del mondo animale a luogo di degrado. Lo zoo di Buenos Aires creato nel 1875 da un pioniere italiano, il naturalista romano Clemente Onelli assiste a un vero e proprio declino. In completo stato di ...