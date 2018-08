Top Ammunition 2018 – Roberto Bassetti re dell’evento

sportfair

(Di lunedì 27 agosto 2018) Più di 300 tiratori alla seconda edizione della kermesse riservati ai principali brand di munizioni.re del TopUn sano confronto tra marchi di cartucce in una competizione che ricorda da vicino il campionato costruttori di Formula Uno. Sono stati 306 i partecipanti al Trofeo Topche, alla sua seconda edizione, ha coinvolto brand del calibro di Baschieri & Pellagri, Bornaghi, Cheddite, Clever, Fiocchi, Nobel Sport, RC Cartridges e Rio. La gara, svoltasi al Trap Concaverde di Lonato nella giornata di domenica 26 agosto, è stata strutturata in 75 piattelli a scorrere di selezione, 8 barrages tra i migliori sei tiratori di ognuno dei marchi coinvolti, semifinali e finalissima tra i “best six” con formula ISSF. Una sfida sentita fortemente da tutte le case di munizioni in corsa, con duelli all’ultimo piattello fino alla bandiera a ...