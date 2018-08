Toninelli | Rivedremo le concessioni

Crollo a Genova - Toninelli alla Camera : <br>"Rivedremo tutte le concessioni" : 16.40 - Il governo di Giuseppe Conte farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali. Lo ha riferito Toninelli, precisando che per ogni concessione verrà valutato "se l’interesse pubblico sia meglio tutelato da forme di nazionalizzazione oppure dalla rinegoziazione dei contratti in essere in modo che siano meno sbilanciati a favore dei concessionari".Nel corso della lunga audizione alla ...

Ponte Morandi - il ministro Toninelli al Parlamento : “Rivedremo le concessioni. Autostrade ha guadagnato miliardi e investito poco” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto in Parlamento per parlare del crollo del Ponte Morandi a Genova e della concessione alla società Autostrade: "Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali, valutando di volta in volta se l'interesse pubblico sia meglio tutelato da forme di nazionalizzazione oppure dalla rinegoziazione dei contratti in essere in modo ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Investimento di Autostrade ripagato - pedaggi dovevano calare. Rivedremo sistema concessioni” : L’investimento è già stato “ampiamente ammortizzato e remunerato” e quindi le tariffe “avrebbero quantomeno potuto essere drasticamente ridotte“. Invece i costi sono aumentati generando “extraprofitti” dei quali “hanno beneficiato totalmente le società concessionarie, a discapito dei cittadini che hanno visto e vedono di volta in volta aumentare il costo dei pedaggi” mentre lo Stato ha ...

