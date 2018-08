Toninelli | pedaggi andavano ridotti

PONTE GENOVA - VIA FERRAZZA DA COMMISSIONE MIT/ Morandi - Pd attacca Toninelli : caos pedaggi : GENOVA , PONTE Morandi ultime notizie: caos in COMMISSIONE Mit, via FERRAZZA e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rilancia la nazionalizzazione delle autostrade : "I ricavi dei pedaggi per servizi migliori" : La nazionalizzazione delle autostrade "sarebbe conveniente" perché ricavi e margini "tornerebbero in capo dallo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade". Dalle colonne del Corriere della Sera è il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a rilanciare l'idea del governo di nazionalizzare ...