Toninelli alla Camera | «Rivedremo sistema concessioni | basta emergenze»

PONTE MORANDI - AUTOSTRADE DESECRETA CONCESSIONE/ Video - Toninelli riferisce alla Camera : "20 anni di segreti" : AUTOSTRADE per l’Italia ha pubblicato sul suo sito il testo della convenzione, comprensivo di tutti gli allegati, stipulata con Anas. Tutti i dettagli sulla CONCESSIONE sono pubblici(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:21:00 GMT)

Traballano gli ispettori scelti da Toninelli : non lanciarono l'allarme : Commissari a rischio commissariamento. L'organismo battezzato lo scorso 14 agosto dal titolare del Mit Danilo Toninelli per indagare sul crollo del Ponte Morandi di Genova potrebbe ritrovarsi presto dimezzato. Dei sei componenti della commissione, infatti, tre sarebbero alle prese con un conflitto d'interessi, e Toninelli starebbe in queste ore valutando se rimuoverli, per evitare ulteriori polemiche.I nomi sono quelli di Roberto Ferrazza, ...

Toninelli - polemiche dopo foto sui social dalla spiaggia. Opposizioni : “Raccoglie conchiglie anziché riferire in Aula” : polemiche contro il ministro M5s dei Trasporti Danilo Toninelli dopo che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae al mare con la moglie. Lo scatto è stato pubblicato il 20 agosto e ha scatenato le critiche delle Opposizioni che gli contestano il fatto di essere assente a poco più di una settimana dal crollo del ponte di Genova e mentre rimane ancora irrisolta la crisi della nave Diciotti con 177 migranti a bordo. Per Forza Italia è ...

"Nessuna autorizzazione di sbarco alla Diciotti" : il Viminale gela Toninelli e chiama in causa l'Ue : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha dato nè darà alcuna autorizzazione allo sbarco dei migranti sulla nave Diciotti, finché non avrà certezza che i 177 migranti a bordo andranno altrove. Lo rendono noto fonti del Viminale, precisando che a questo punto si attendono risposte dall'Europa.

Ponte Genova - Forza Italia a Toninelli : "Revochi i componenti dalla commissione Mit" : "Stamattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, uomo che dice di essere armato di certezze, avrebbe già dovuto comunicare la revoca di tutti i componenti della commissione ministeriale da lui nominata - dal presidente in giù - che nei mesi scorsi valutarono e non ritennero di agire per segnalare i pericoli del Ponte Morandi fino a obbligarne la chiusura". Con una nota Forza Italia scende in campo per commentare quanto rivelato da ...

Perché Salvini e Toninelli non fanno sbarcare in Italia i 177 migranti soccorsi dalla Diciotti : C'è un nuovo caso politico e diplomatico legato a una nave che ha soccorso 190 migranti e che ora è al largo di Lampedusa, in attesa che qualcuno indichi un porto sicuro di sbarco. Un film già visto, sembrerebbe. Solo che stavolta si tratta della nave Diciotti, della nostra Guardia Costiera. E, anche stavolta, c'entra Malta.Continua a leggere

Sequestrati i resti del ponte di Genova. Ancora 5 dispersi. Toninelli : avviato l’iter per lo stop alla concessione : «Ho una notizia importantissima da darvi. Il mio ministero ha inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la decadenza della concessione. Vogliamo cambiare tutto». L’annuncio, in un post su facebook, è del ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli. ...

Renzi tuona contro il governo dopo il crollo del ponte a Genova : "Di Maio chieda al cdm chi prese soldi da Autostrade. Toninelli in Senato dica sì o no alla Gronda" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

Crollo Genova - Toninelli : chi ha sbagliato pagherà fino alla fine : Genova,, askanews, - "Un paese civile e moderno come l'Italia non può permettersi di vedere fatti tragici come questo. Non è accettabile. Chi ha sbagliato deve pagare fino alla fine. Guarderemo la ...

CROLLO PONTE GENOVA - DI MAIO-Toninelli : “AUTOSTRADE PAGHI DANNI”/ Ultime notizie - allarme inascoltato nel 2016 : CROLLO PONTE Morandi a GENOVA, Di Maio e Toninelli: "colpa di Autostrade per l'Italia. Via i vertici, multe a 150 milioni". Bilancio vittime, Ultime notizie e possibili cause del disastro(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 15:20:00 GMT)

Genova - crollo ponte Morandi. Toninelli : “Carenze nella manutenzione ordinaria”. L’ex ministro Lupi : “Sciacallaggio” : Mentre ancora le forze dell’ordine e i soccorritori sono impegnati sul luogo del crollo del ponte Morandi a Genova, è iniziato lo scontro politico sulla tragedia che ha colpito la Liguria in tarda mattinata. Sotto accusa gli interventi di controllo e manutenzione, la grande opera (la Gronda di ponente) in programma e messa in stand by e le responsabilità delle istituzioni. Il ministro M5s Danilo Toninelli, intervistato dal Tg1, ha ...

Cellulari alla guida : la legge attuale e la proposta di Toninelli : Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone il ritiro della patente per chi guida con il telefono in mano: nell'ultimo anno 150 mila multe

Cellulare alla guida - Toninelli : "Ritiro patente immediato"/ Cosa dice oggi il codice della strada : Smartphone alla guida, Toninelli: "possibile ritiro patente". Il ministro dei Trasporti parla di "inasprimento delle sanzioni" per chi usa il Cellulare al volante(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 14:38:00 GMT)