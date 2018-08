Titoli di stato | quotazioni Bund resteranno ancora ' bloccate'

Allarme rosso sui Titoli di Stato : investitori stranieri in fuga : Gli sforzi del ministro dell"Economia Giovanni Tria potrebbero non bastare a tenere a bada i mercati finanziari. Tutto il governo teme una tempesta sul nostro debito a partire dalla fine del mese. Ma già dall"inizio dell"estate i segnali sono chiari. Ieri il Financial Times ha di nuovo acceso il faro sull"Italia, denunciando un calo record di 38 miliardi di asset sovrani italiani in mano a investitori esteri. Sulla base di dati Bce, insomma, il ...

Meno 38 miliardi. La fuga record degli stranieri dai Titoli di Stato : ... e nel frattempo il governo promette di andare allo scontro con l'Europa per ottenere un aumento del deficit ben oltre lo 0,9 per cento scritto nell'ultimo Documento di economia e finanza. Il ...

Titoli di Stato - investitori esteri in fuga dal debito tricolore : Secondo l'FT l' attenzione degli investitori è molto focalizzata sulle prospettive economiche e fiscali della terza economia dell'Eurozona e sulla nuova Legge di bilancio , la cui bozza dovrebbe ...

Titoli di Stato italiani - Ft : aumentano vendite investitori esteri : Roma, 22 ago., askanews, - Continua l'esodo degli investitori stranieri dal mercato obbligazionario italiano con le vendite nette del debito sovrano del Paese a un livello record per il secondo mese ...

Titoli di Stato - lo spread apre in calo a 269 punti : rendimento oltre il 3 per cento : Lo spread BTP/BUND recuper in avvio grazie all'allentamento delle tensioni finanziarie in Turchia e al conseguente recupero della lira turca sui mercati valutari. Il differenziale di rendimento tra il ...

Turchia - crolla la Borsa e affondano lira e Titoli di Stato : Roma, 13 ago., askanews, - I mercati ignorano le parole della banca centrale della Turchia. Il tentativo di rassicurare gli investitori è caduto nel vuoto e gli indicatori finanziari turchi vivono un'...

Titoli stato : assegnati 6 miliardi di Bot annuali - tasso al top da 2014 : Sono stati assegnati 6 miliardi di Bot annuali con scadenza 14 agosto 2019 a fronte di una domanda di 10,7 miliardi di euro. In forte risalita il rendimento allo 0,679%, ai massimi da gennaio 2014, in ...

Banche : più Titoli stato in portafoglio : ANSA, - ROMA, 9 AGO - Salgono ancora, a giugno, i titoli di stato nel portafoglio delle Banche italiane e si riportano al livello del luglio 2017. Secondo quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'...

Sotto pressione i Titoli di Stato italiani. Spread sale ancora - rendimenti sopra il 3% : I listini europei rialzano la testa dopo le tensioni sui dazi ma non si accoda al recupero Milano, che oscilla e continua a soffrire per i timori degli investitori sulla gestione del debito in vista della legge di stabilità del nuovo governo, che spingono all'insù lo Spread tra Btp e Bund tedesco.Sotto pressione i titoli di Stato italiani. I tassi dei Btp a 2 anni sul mercato secondario hanno visto salire il rendimento di 0,48 ...

Titoli di Stato più cari nell'ultima asta : Titoli di Stato più cari nell'ultima asta di Titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato 4 miliardi di bond a 10 anni con un rendimento del 2,87%, in aumento di 10 punti base rispetto all'asta dello ...

Titoli stato : assegnati 2 mld Ctz - rendimenti in calo : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Il Tesoro fa il pieno nell’asta dei Ctz a 24 mesi con scadenza il 30 marzo 2020. A fronte di un importo richiesto di 3,22 miliardi, ne sono stati assegnati 2 miliardi con un rendimento lordo dello 0,647% in calo di 27 punti base. Inoltre, l’asta dei Btp indicizzati 1,30% con scadenza al 15-05-2028 vede l’assegnazione di 1,25 miliardi a fronte di un importo richiesto di 2,048 miliardi. Il ...