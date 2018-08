«Ti uccido | brutta negra» e tenta di strangolarla L' incubo dell' allevatrice etiope

Trentino - allevatrice etiope aggredita e minacciata : “Brutta negra - ti uccido ” : Tutto è cominciato con le prime minacce di stampo razzista e la denuncia ai carabinieri. Poi le gomme della macchina bucate, una capra uccisa con una mammella asportata da un’arma da taglio, altre due trovate morte e il cane improvvisamente sparito. Infine l’aggressione fisica. Un uomo l’ha presa per il collo: “Mi ha detto ‘brutta negra ‘, ‘ti uccido‘, e ‘te ne devi andare'”. Agitu Ideo ...

