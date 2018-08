Terza fascia ATA | allarme graduatorie

ATA Terza fascia - al via la pubblicazione delle graduatorie definitive : Inizia la pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e d’istituto di terza fascia ATA. Dopo gli ultimi aggiornamenti forniti ieri, relativi alla diffusione delle provvisorie nelle province di Milano, Napoli e Torino, gli ambiti territoriali hanno iniziato l’iter per la pubblicazione in via definitiva delle graduatorie. Le supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario saranno […] L'articolo ATA terza ...

Terza fascia ATA - aggiornamenti pubblicazione graduatorie : dove vederle : Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alle pubblicazioni delle graduatorie provvisorie di Terza fascia del Personale ATA. In questi giorni sono stati diffusi nuovi avvisi da parte degli Uffici scolastici provinciali (Usp). In particolare si chiude l’attesa per le province di Milano, Torino e Napoli. Di seguito maggiori dettagli sulle date di uscita delle provvisorie in […] L'articolo Terza fascia ATA, aggiornamenti pubblicazione ...

Scuola - altri settemila docenti precari delle graduatorie Terza fascia ammessi al concorso : Arrivano novita' sul concorso dei docenti precari della Scuola: altri 7 mila insegnanti delle graduatorie di terza fascia, non abilitati, sono stati ammessi a partecipare al bando semplificato, con sola prova orale, indetto per i precari storici dall'ex ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli. Si tratta dei docenti non abilitati, insegnanti di sostegno con meno di tre anni di servizio, tecnico-pratici, insegnanti musicali e Isef. Lo ha ...

Terza fascia Ata - graduatorie quasi al completo : ora è attesa per Milano : Gli Uffici scolatici provinciali Usp hanno proto nelle ultime settimane a diffondere le note relative alle date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Terza fascia Ata. Un po' di stallo c'è stato negli ultimi giorni, chiaramente per via della festivita' del Ferragosto. Ma l'attesa da parte dei candidati non si placa per le province mancanti nel quadro delle pubblicazioni, specie per Milano, considerata la 'grande assente'. Di to si ...

Terza fascia Ata : quando escono le graduatorie definitive? : Durante questi mesi di attesa, tra i candidati di Terza fascia Ata sono sorti spesso tanti interrogativi, primo fra tutti ‘quando escono le graduatorie definitive?’. Moltissimi si chiedono anche se a settembre sarà tutto pronto per poter essere chiamati a svolgere supplenze. graduatorie di Terza fascia Ata, quando escono le definitive? Da oltre un mese […] L'articolo Terza fascia Ata: quando escono le graduatorie definitive? ...

Terza fascia Ata - graduatorie in uscita : dove visualizzare il punteggio : Le graduatorie provvisorie di Terza fascia Ata sono in via di pubblicazione in queste settimane. Esse sono già disponibili e visibili in alcune province ma in tante altre no, anche a causa di sospensioni o rinvii. Tra i candidati si registrano però difficoltà nella visualizzazione del proprio punteggio e quindi delle graduatorie. Di seguito le […] L'articolo Terza fascia Ata, graduatorie in uscita: dove visualizzare il punteggio proviene ...

Terza fascia Ata - graduatorie in uscita : dove visualizzare il punteggio : Le graduatorie provvisorie di Terza fascia Ata sono in via di pubblicazione in queste settimane. Esse sono già disponibili e visibili in alcune province ma in tante altre no, anche a causa di sospensioni o rinvii. Tra i candidati si registrano però difficoltà nella visualizzazione del proprio punteggio e quindi delle graduatorie. Di seguito le […] L'articolo Terza fascia Ata, graduatorie in uscita: dove visualizzare il punteggio proviene ...

Ata - graduatorie di Terza fascia : stop alle pubblicazioni - si riparte in diverse province : Nelle ultime ore molti Uffici Scolastici Provinciali hanno emanato avvisi che prevedono la sospensione delle pubblicazioni relative alle graduatorie provvisorie di terza fascia Ata. Probabilmente nei prossimi giorni si prora' a diramare tali note ministeriali. Il motivo dello 'stop' alle pubblicazioni in diverse province [VIDEO] è che sono stati registrati errori nel sistema informativo, ovvero nell'elaborazione dei dati, soprattutto per il ...

Ata - graduatorie di Terza fascia : nuove pubblicazioni nelle province e nota Miur : Ancora ritardi nella pubblicazione delle graduatorie di terza fascia Ata, per cui il Miur, tramite nota numero 31020 del 5 luglio, ha sollecitato gli uffici degli ambiti territoriali a provvedere ad autorizzare la pubblicazione delle provvisorie, di modo che i candidati possano consultare la propria posizione in graduatoria. Anche se a rilento le pubblicazioni proseguono [VIDEO] e così si continua ad aggiornare il quadro delle province in cui ...

Terza fascia Ata - prosegue la pubblicazione delle graduatorie : ancora poche province : La pubblicazione delle graduatorie di Terza fascia Ata prosegue e il quadro delle province si aggiorna, ma continua a rimanere incompleto [VIDEO]. Dalla scorsa settimana iniziano a essere note ai candidati di Terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario le posizioni in graduatoria e i relativi punteggi. Questa rappresenta una fase importante dal momento che riscontrando eventuali errori nell'attribuzione del punteggio da parte ...

Ata - ritardi nell'uscita delle graduatorie di Terza fascia : quadro province incompleto : Questa settimana sarebbero dovute uscire le graduatorie provvisorie di terza fascia Ata, secondo le date indicate dal Miur nella nota 23718, del 17 maggio scorso. Così è stato ma solo per alcune province. La nota prevedeva, infatti, la prenotazione massiva [VIDEO] da parte degli Uffici Scolastici territoriali delle graduatorie provvisorie, dal 15 giugno. Ad oggi non ci sono nuove indicazioni da parte del Miur ma è molto probabile che ci siano ...