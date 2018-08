Terribile schianto contro una recinzione : trovato morto un ragazzo di Magione : Un altro Terribile incidente stradale è andato a consumarsi lungo le carreggiate della nostra penisola in queste ultime ore. A perdere la vita nel sinistro è stato un ragazzo di soli 23 anni: si chiamava Nicola Battaglini e nella notte tra sabato e domenica lungo la strada che collega le località di Mugano e Montebuono di Magione in provincia di Perugia è andato a schiantarsi con la sua automobile contro una recinzione. Le dinamiche Sono ancora ...

Roma - Terribile incidente sulla via del Mare : schianto contro un'auto - morto motociclista : terribile incidente questa mattina sulla via del Mare in zona Ostia Antica, a Roma. Un motociclista di 49 anni è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata da una donna di...

Renon - Terribile schianto : muore un centauro : Renon. schianto mortale in motocicletta questo pomerigggio, sabato 28 luglio, sul Renon. E' accaduto un quarto d'ora prima delle 4 nei pressi di Auna di Sotto. La dinamica è in fase di ricostruzione ...

Aereo precipita su un edificio : passeggero riprende gli ultimi momenti prima del Terribile schianto : Un vecchio Convair CV-340 con a bordo 19 persone, perlopiù piloti e ingegneri, sta effettuando un volo di prova da Wonderboom a Pilanesberg in Suafrica, quando il motore va in avaria. Il velivolo con il motore in fiamme perde quota e si schianta su un edificio nelle zone di campagna della vicina capitale Pretoria. A seguito dell’impatto perdono la vita un ingegnere a bordo del velivolo ed un agricoltore, mentre i due piloti alla guida, ...

Sudafrica : l’aereo prende fuoco : il Terribile schianto ripreso da un passeggero [VIDEO] : Nell’incidente aereo avvenuto in Sudafrica sono morte due persone e sono rimasti feriti i piloti Un filmato girato da uno dei passeggeri ha immortalato il terribile incidente aereo avvenuto lo scorso 10 luglio in Sudafrica, anche se le immagini che vi proponiamo sono state diffuse di recente. Nel video girato su un aereo d’epoca si vede uno dei motori prendere fuoco e dopo attimi concitati il velivolo perde quota e si schianta ...

Terribile schianto in galleria : il 20enne Kevin muore carbonizzato in auto - sei feriti : Lo schianto ha coinvolto quattro vetture, alcune delle quali si sono incendiate trasformando la galleria in un inferno di fuoco. L'intenso fumo che ha avvolto tutta l'area ha reso molto difficile l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare ore per mettere in sicurezza l'area.Continua a leggere