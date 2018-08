Terremoto | nuova scossa al largo del Calabria MAPPE e DATI

Terremoto : la nuova scuola di Loro Piceno pronta a fine anno : Al via i lavori della nuova scuola antisismica di Loro Piceno (Macerata), la primaria “Santini”, che sara’ pronta a fine anno per un costo di un milione e 318 mila euro. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verra’ realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato – osserva Paola De Micheli, commissario straordinario per la Ricostruzione – ...

La terra continua a tremare : nuova scossa di Terremoto avvertita in Basso Molise : Alle 17.54 e con una magnitudo di 3.3. Epicentro del sisma ancora una volta Montecilfone CAMPOBasso. La terra continua a tremare. E' stata avvertita distintamente nei paesi del Basso Molise , la ...

Terremoto Centro Italia : inaugura nuova scuola antisismica a Leonessa : Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della nuova scuola antisismica a Leonessa, Comune reatino colpito dal Terremoto del 2016: “Si puo’ e si deve aggirare gli ostacoli della burocrazia. Quest’opera credo sia la pietra miliare, l’esempio da dove poter ripartire. Mettere da parte la burocrazia e mettere in campo procedure snelle in modo che quello che serve ai cittadini, come una scuola, venga fatto nel ...

