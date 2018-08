Terremoto Molise | aumentate le case inagibili a Montecilfone

meteoweb.eu

: Aggiornamenti #viabilità #Molise, a seguito del #terremoto di ieri chiusa la strada S.S. 647 “Bifernina” dal km 47+… - poliziadistato : Aggiornamenti #viabilità #Molise, a seguito del #terremoto di ieri chiusa la strada S.S. 647 “Bifernina” dal km 47+… - Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto in #Molise. La più forte è di magnitudo 3.3 - DPCgov : #terremoto in Molise, il Capo Dipartimento Borrelli raccomanda alle autorità locali di #protezionecivile di tenere… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Sonolea seguito deldel 14 e 16 agosto scorso. Lesgomberate sono attualmente 40 mentre gli sfollati una novantina. Le famiglie che hanno lasciato la propria abitazione sono in cerca di sistemazioni alternative presso parenti ed amici anche fuori dal paese. A peggiorare la situazione, la condizione delle strade. “Per raggiungere Termoli bisogna fare lo slalom sulla strada del Sinarca – hanno dichiarato alcuni abitanti – perché la carreggiata, già oggetto di lavori, è stata interessata da pietre e fango”. Intanto, a Guglionesi (Campobasso) è stata chiusa la scuola superiore di via Colombo. Il sindaco Mario Bellotti ha convocato per mercoledì 29 agosto prossimo, alle ore 12, una conferenza stampa presso il cinema Teatro Fulvio del paese per fare il punto della situazione in paese. Parteciperanno il dirigente ...