Terremoto Molise | approvata la delibera per lo Stato di Emergenza

(Di lunedì 27 agosto 2018) La Giunta regionale del, nel corso di una seduta che dal primo pomeriggio di oggi si è protratta fino a sera, ha approvato lain forza della quale si richiede al presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell’art. 24, comma 1) del D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, la dichiarazione dellodisull’intero territorio della regioneinteressato dagli eccezionali eventi sismici, tutt’ora in corso, e lo stanziamento di risorse finanziarie di importo non inferiore a 4 milioni di euro da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all’art. 25 comma 2 lett. a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni. L’Esecutivo ha preso atto del primo report di evento con relativi ...