Terremoto | la politica ' diserta' il Molise | il dramma delle popolazioni vissuto in

Dl Terremoto : Pezzopane-D’Alessandro - no a emendamenti Pd questione non tecnica ma politica : L'Aquila - “La decisione di dichiarare inammissibili gli emendamenti del Pd sugli ospedali fuori dal cratere non è tecnica, come sostiene la maggioranza, ma puramente politica”. Lo dichiarano Stefania Pezzopane e Camillo D’Alessandro, deputati del Partito democratico, a proposito degli emendamenti - da loro presentati e dichiarati inammissibili dal presidente della commissione – al Dl Terremoto sugli ospedali Abruzzesi fuori dal ...