Terremoto Centro Italia | al via lo smontaggio della cella campanaria della torre civica

Terremoto Centro Italia : riprese le operazioni di rimozione delle macerie della basilica di San Benedetto di Norcia : A seguito dei crolli causati dal Terremoto del 2012, le operazioni di rimozione delle macerie all’interno della basilica di San Benedetto di Norcia sono riprese oggi. “In questi giorni si sta realizzando in laboratorio una piattaforma in ferro che verra’ montata giovedi’ all’interno della chiesa e che ci permettera’ di arrivare al livello delle macerie, oggi stratificate per circa tre metri di altezza“, ...

TERREMOTO a CATANIA: Ultime notizie Sicilia, una scossa di TERREMOTO di magnitudo 2.6 si è verificata questa sera con epicentro a Bronte (dati Ingv in tempo reale).

Due anni dal Terremoto in centro Italia. Parlano i geologi : Al governo e a tutta la classe politica chiediamo di dare conto di come si voglia affrontare la gestione dei georischi, della manutenzione dei manufatti e del territorio in modo chiaro. Mi rifiuto di ...

A due anni dal Terremoto nel centro Italia - la prevenzione è ancora una ‘chimera’ : “Oggi ricorre il secondo anniversario di quel doloroso 24 agosto 2016, quando un terribile terremoto colpì un’ampia fascia appenninica dell’Italia centrale portando con sé lutti e distruzione e la memoria non può non andare, innanzitutto, a chi non c’è più e a chi ha perduto tutto, dai propri cari ai propri beni. E non possiamo non evidenziare i ritardi della ricostruzione e le difficoltà dei tecnici, geologi ma non solo, a operare secondo ...

TERREMOTO di MAGNITUDO 7.0 fra ECUADOR e BRASILE. Ultime notizie, ipocentro da record: profondità di 600 km. Fortunatamente non si sono verificati danni a cose o a persone

TERREMOTO AMATRICE, fiaccole nella notte a due ANNI di distanza. Ultime notizie, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, presenti

Terremoto in Centro Italia - due anni dopo : gli speciali tv : 24 agosto 2016 - 24 agosto 2018: a due anni dalla scossa che ha distrutto Amatrice e decine di altri piccoli centri tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la Rai ricorda le vittime e fa il punto sulla situazione nelle aree disastrate con alcune finestre e alcuni speciali a opera soprattutto delle testate giornalistiche.In realtà a scendere in campo è la TgR che ha programmato per le 15.00 del 24 agosto uno speciale in onda su Rai 3, tutto dedicato ...

Terremoto Centro Italia : in 2 anni oltre 20.000 interventi dei vigili del fuoco nella Valnerina umbra : Dal 24 agosto 2016 ad oggi “sono stati oltre 20.000 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nel comprensorio della Valnerina umbra colpito dal sisma, a cui sia aggiungo quelli nelle zone di Spoleto e Foligno“: lo hanno reso noto i vigili del fuoco dell’Umbria. “oltre 13.000 interventi si sono resi necessari per il recupero di beni e masserizie, circa 3.000 sono state le verifiche di stabilita’ e oltre 4.000 per ...

Terremoto : Ingv - sequenza sismica Centro Italia non è conclusa : Tecnicamente la sequenza sismica nella zona del Centro Italia che due anni fa è stata colpita dal Terremoto non può ancora considerarsi conclusa. A questa conclusione sono giunti i ricercatori e i tecnologi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che hanno continuato a monitorare il territorio. Nel punto - pubblicato oggi sul sito Ingv - i ricercatori sottolineano però che il numero e ...

Terremoto Centro Italia - messa in ricordo delle vittime : “Potranno queste macerie risorgere?” : “‘Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?’. La domanda posta ad Ezechiele rimbalza fino a noi e riecheggia i nostri interrogativi: potranno queste macerie risorgere? Tornera’ ad essere abitato questo stupendo altopiano? C’e’ un’altra domanda pero’ che ancor prima si insinua come un tarlo: ma ne vale la pena? E’ una domanda a tradimento piu’ diffusa di quanto si pensi. Lo ...

Terremoto Centro Italia : a due anni da sisma ricostruzione avviata in Umbria : “Dobbiamo mettere tutta l’attenzione e i tempi necessari per concedere autorizzazioni che siano nella garanzia della legalita’, ma anche della qualita’, della sicurezza e della trasparenza della ricostruzione. Non possiamo ricostruire edifici che in futuro possano costituire un pericolo per i cittadini“, ha dichiarato oggi a Foligno la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, a due anni dalla prima scossa ...

Terremoto - due anni fa il sisma che sconvolse il Centro Italia : “Il paese non c’è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone” : “Il paese non c’è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone“, furono le prime parole del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, due anni fa, il 24 agosto 2016, pochi minuti dopo il boato e la scossa delle 03:36, mentre intorno a lui c’erano macerie. Dal primo terribile Terremoto che ha distrutto Amatrice, Accumoli, Arquata, altri Paesi vicini, e ha provocato la morte di 299 persone, continua incessante il lavoro di ...

Terremoto Centro Italia : la Protezione civile ricorda il secondo anniversario : “24 agosto 2016, alle 3.36 il Terremoto colpisce il Centro Italia. Il bilancio finale sarà drammatico: 299 vittime, numerosi feriti e gravi danni sul territorio. Il sistema di Protezione civile si è immediatamente mobilitato per fronteggiare l’emergenza“: con queste parole il dipartimento nazionale della Protezione civile ricorda su Twitter il 24 agosto 2016, a due anni esatti dal Terremoto che squarciò la terra in Marche, Abruzzo e ...