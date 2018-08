Tennis | Us Open | cinque italiani in avvio In campo Sonego e Lorenzi

Tennis : Us Open - la Kanepi elimina Halep : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Si aprono con una sorpresa gli Us Open di Tennis, quarto e ultimo Slam stagionale. La numero 1 del mondo, la romena Simona Halep, è stata sconfitta dall'estone Kaia Kanepi in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. E' la seconda volta consecutiva che la romena esce al primo turno a Flushing Meadows: ...

Us Open – Primo turno catastrofico per Halep - la Tennista numero uno al mondo subito fuori! : Simona Halep, tennista numero uno al mondo, subito fuori dagli Us Open 2018: l’estone Kaia Kanepi manda a casa la romena Il Primo turno degli Us Open non poteva iniziare in maniera più sorprendete. Tra i primi risultati di giornata infatti spicca la sconfitta di Simona Halep, tennista numero uno al mondo. Ai sessantaquattresimi di finale del torneo statunitense, la romena è stata battuta clamorosamente dalla estone Kaia Kanepi con un ...

US Open – Flavia Pennetta sa come si vince! I favoriti ATP e WTA della ex Tennista azzurra : Flavia Pennetta, former champion dell’edizione 2015 degli US Open, ha svelato quali sono i suoi favoriti per il tabellone ATP e WTA Flavia Pennetta torna agli US Open, non da giocatrice ma questa volta da mamma, da tifosa del marito Fabio Fognini e da opinionista nella trasmissione “Game SchetteMatts” nonchè commentatrice Eurosport. Flavia tornerà anche da campionessa in carica dell’edizione 2015. Visto che la tennista azzurra ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : lunedì 27 agosto - i risultati in tempo reale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2018 di Tennis, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Sul cemento di Flushing Meadows si darà inizio alle danze e lo spettacolo non mancherà. Un day-1, infatti, ricco di tanti spunti. Ad aprire il programma sarà la super sfida di questo primo turno tra lo svizzero Stan Wawrinka (vincitore dello Slam del 2016) e il bulgaro Grigor Dimotrov mentre a completare il ...

US Open 2018 - lo Slam di Tennis su Eurosport - con Flavia Pennetta : Gli appassionati di tennis sono pronti per godersi l'ultimo torneo Slam della stagione, gli US Open, il torneo che, dal 1978, si svolge al Flushing Meadows Park di New York.L'edizione 2018 dello US Open avrà inizio lunedì 27 agosto e andrà avanti fino al prossimo 9 settembre, giorno della finale del torneo singolare maschile.La copertura televisiva del torneo sarà affidata a Eurosport che trasmetterà gli US Open in diretta e in esclusiva.Gli ...

Tennis - Us Open dei record in cerca di un padrone : Di sopra, invece, sono finiti, oltre al numero 1 del mondo Rafael Nadal, anche Juan Martin Del Potro, John Isner, Stefanos Tsitsipas, Milos Raonic, Kevin Anderson e le stelle cadenti di Andy Murray e ...

Tennis : Us Open - esordio per 4 azzurri : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Nella giornata di apertura debuttano quattro degli otto azzurri al via nel tabellone principale degli US Open maschili, alle 17, ora italiana,. Paolo Lorenzi se la dovrà vedere ...

Us Open 2018/ Diretta Giorgi Osuigwe - Lorenzi Edmund streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: lunedì inizia finalmente l'ultimo Slam nella stagione del tennis, siamo a New York e i campioni in carica sono Rafa Nadal e Sloane Stephens(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 07:08:00 GMT)

US Open 2018 - lo Slam di Tennis su Eurosport - con Flavia Pennetta : Gli appassionati di tennis sono pronti per godersi l'ultimo torneo Slam della stagione, gli US Open, il torneo che, dal 1978, si svolge al Flushing Meadows Park di New York.L'edizione 2018 dello US Open avrà inizio lunedì 27 agosto e andrà avanti fino al prossimo 9 settembre, giorno della finale del torneo singolare maschile.prosegui la letturaUS Open 2018, lo Slam di tennis su Eurosport, con Flavia Pennetta pubblicato su TVBlog.it 27 ...

Tennistavolo - Czech Open 2018 : Patrick Franziska e Jonathan Groth trionfano nel doppio maschile : Si sono conclusi ad Olomuc gli Open di Repubblica Ceca di Tennistavolo: l’Europa si difende grazie all’affermazione, nel doppio maschile del tedesco Patrick Franziska e del danese Jonathan Groth. Alla Cina vanno il doppio femminile con Gaoyang Liu e Rui Zhang, ed il singolare maschile con Peifeng Zheng. Singolare femminile alla nipponica Kasumi Ishikawa. Finale singolare maschile Peifeng Zheng (Chn) b. Marcos Freitas (Por) 4-2 ...

US Open – Karolina Pliskova si affida ad una supercoach : Conchita Martinez nello staff della Tennista ceca : Karolina Pliskova sceglie la spagnola Concita Martinez, ex coach di Garbine Muguruza, come supercoach per gli US Open Il 2018 complicato di Karolina Pliskova continua anche sul cemento. La tennista ceca eliminata da New Haven ai sedicesimi di finale dalla russa Makarova, arriva con diverse incertezze agli US Open. Pliskova ha dunque deciso di affidarsi ad una supercoach per l’ultimo Slam dell’anno. La scelta è ricaduta ...

Tennis - Us Open - Cecchinato ci riprova : 'Posso vincere anche sul cemento' : Dopo tanti anni di Challenger, mi trovo in un mondo nuovo. Sono testa di serie, la 22, di uno Slam: bellissimo». TEMPO - Prima di giocare Wimbledon, anche lì da testa di serie, si sminuì: «Fortunato ...

Tennis - “Winston-Salem Open” : Medvedev stende Johnson : Il numero 57 del seeding Daniil Medvedev ha vinto il “Winston-Salem Open” superando in finale Johnson in due set Tennis, “Winston-Salem Open” (691.415 dollari di montepremi). Daniil Medvedev è il vincitore del torneo Atp sul cemento, dopo aver superato in finale Steve Johnson, testa di serie numero 8 del torneo, con un doppio 6-4. Un torneo ben giocato dal classe ’96, che si proietta adesso agli Us Open con grandi aspettative. ...

Tennis - US Open : Fabio Fognini a caccia dell'ottavo contro Roger Federer - con vista sulla top ten : Un'occasione che Fognini non deve sprecare, perchè un eventuale ko del numero due del mondo potrebbe davvero aprire spiragli clamorosi per il ligure e soprattutto tanti punti fondamentali in ottica ...