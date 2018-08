Tennis | Ranking WTA 27 agosto | Simona Halep in vetta e top10 immutata | Camila Giorgi

Tennis - Ranking ATP (27 agosto) : Rafael Nadal sempre padrone - Fabio Fognini numero uno azzurro : Situazione immutata nella top10 del Ranking ATP sempre comandata dallo spagnolo Rafael Nadal. L’iberico può vantare poco meno di 3000 punti nei confronti di Roger Federer e questa situazione difficilmente cambierà alla fine dell’anno, a meno di crolli improvvisi del fenomeno di Manacor. In terza posizione c’è l’argentino Juan Martin Del Potro, seguito da Alexander Zverev e Kevin Anderson, entrambi davanti ad un Novak Djokovic, ...

Il ranking Atp compie 45 anni/ Da Nastase a Nadal - 26 numeri 1 nella classifica del Tennis mondiale : Giovedì 23 agosto è il quarantacinquesimo anniversario del ranking Atp: la classifica del tennis mondiale è nata ufficialmente nel 1973, il primo numero 1 ufficiale è stato Ilie Nastase(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:43:00 GMT)

Tennis - Ranking WTA (20 agosto) : Simona Halep sempre al vertice - Camila Giorgi n.1 azzurra : sempre Simona Halep al vertice del Ranking WTA. La rumena, sconfitta dalla olandese Kiki Bertens (n.13 del mondo) nella finale di Cincinnati (Stati Uniti), si conferma leader della graduatoria con 2086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Stabile al terzo posto la statunitense Sloane Stephens mentre c’è uno scambio di posizioni tra la ceca Petra Kvitova (ora n.5) e la francese Caroline Garcia (ora n.6). Da segnalare ...

Tennis - Ranking ATP (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la classifica - Fognini n.1 italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...

Tennis - Ranking WTA (13 agosto) : Simona Halep in vetta - Garcia scala la classifica - Giorgi n.1 italiana : Diverse variazioni nella top10 del Ranking WTA del Tennis. La rumena Simona Halep, vittoriosa nel WTA di Montreal (Canada) per la seconda volta in carriera superando l’americana Sloane Stephens, ha portato a quasi 2000 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki, tallonata ormai dalla finalista del torneo citato: Stephens, infatti, è a 408 punti dalla n.2 della graduatoria. Perde due posizioni l’ucraina Elina Svitolina (n.7) e ...

Tennis - Ranking ATP (13 agosto) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership - Fabio Fognini n.1 azzurro : Rafael Nadal vola nel Ranking ATP. Lo spagnolo, numero uno del mondo, dopo una lotta con il suo grande rivale Roger Federer, grazie al successo nel Masters 1000 di Toronto (il 4° in Canada ed il 33° successo di un 1000 in carriera), ha portato il vantaggio sullo svizzero a quasi 4000 punti. Un margine che dovrebbe consentire a Rafa di essere al vertice fino al termine di questa stagione. L’elvetico, infatti, per riprendersi lo scettro ...

Tennis - Ranking WTA (6 agosto) : Simona Halep in testa - Camila Giorgi in 40ma posizione : Resta invariata la top 10 del Ranking WTA aggiornato a lunedì 6 agosto. Simona Halep guida sempre la graduatoria con 7511 punti e un margine importante sulla danese Caroline Wozniacki. Terza posizione per la statunitense Sloane Stephens, mentre la top 5 è completata dalla tedesca Angelique Kerber e dall’ucraina Elina Svitolina. Ranking WTA (TOP TEN): 1 ROU Simona Halep 7511 2 DEN Caroline Wozniacki 6660 3 USA Sloane ...

Tennis - Ranking ATP (6 agosto) : Rafael Nadal resta al comando - Fabio Fognini sale in 14ma posizione : Un solo cambiamento nella top 10 del Ranking ATP aggiornato a lunedì 6 agosto. Infatti Grigor Dimitrov supera Kevin Anderson e si porta in quinta posizione. Tutto invariato invece al vertice, con Rafael Nadal che resta al comando con 9,310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer. Terzo sempre Alexander Zverev, seguito da Juan Martin Del Potro. Ranking ATP (TOP TEN): 1 ESP Rafael Nadal 9310 2 SUI Roger Federer 7080 3 GER Alexander ...

Tennis - Ranking WTA (30 luglio) : Simona Halep numero 1 - Camila Giorgi migliore italiana : Non ci sono cambiamenti nella top 10 del Ranking WTA dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Tutto immobile tra le big del circuito con la rumena Simona Halep che si conferma numero 1 al mondo con 831 punti di vantaggio sulla danese Carolina Wozniacki e oltre 3000 sulla statunitense Sloane Stephens. La tedesca Angelique Kerber è quarta dopo aver vinto a Wimbledon, appena davanti a Elina Svitolina. Serena Williams risale in 27esima ...

Tennis - Ranking ATP (30 luglio) : Rafael Nadal in testa su Federer - Fognini numero 15. Berrettini - che scalata! : Non cambia la top 10 del Ranking ATP dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Rafael Nadal non è sceso in campo in settimana e rimane al comando con 9310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer, anch’egli rimasto a riposo. Il mancino di Manacor e il Maestro di Basilea guidano senza problemi, terza posizione per il tedesco Alexander Zverev che ha 270 lunghezze di margine su Juan Martin Del Potro. Kevin Anderson si ...

Tennis - Matteo Berrettini sfiora la top 50 del ranking ATP! Quante posizioni ha guadagnato con la vittoria di Gstaad? : Matteo Berrettini non dimenticherà mai domenica 29 luglio 2018, la data del suo primo trionfo nel massimo circuito. Il 22enne ha conquistato l’ATP 250 di Gstaad, torneo di un certo calibro che si è disputato sulla terra rossa della cittadina svizzera: il laziale ha sconfitto il quotato spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo, per 7-6(9) 6-4 e ha così confermato la sua crescita esponenziale negli ultimi ultimi mesi. Il Tennis ...

Tennis - Matteo Berrettini in Finale a Gstaad : quante posizioni ha guadagnato nel ranking? L’azzurro si avvicina alla top 50! : Matteo Berrettini si è letteralmente scatenato a Gstaad e ha raggiunto la Finale del torneo ATP 250. Domani il 22enne tornerà sulla terra rossa svizzera per affrontare l’ostico Roberto Bautista-Agut con l’obiettivo di conquistare il primo titolo nel massimo circuito. Il laziale ha tutte le carte in regola per centrare la clamorosa impresa e proverà a fare saltare il banco ma intanto arrivano delle ottime notizie per il Tennista ...

Tennis - Simona Halep n. 1 del ranking : ANSA, - ROMA, 23 LUG - E' sempre Simona Halep la Tennista numero uno del mondo. Nella nuova classifica WTA pubblicata oggi la campionessa romena conserva la prima posizione per la 22esima settimana ...

Tennis - Ranking WTA (23 luglio) : nessun cambio in top ten. Camila Giorgi è 35esima : Non cambia la prima posizione del Ranking WTA questa settimana. In testa c’è sempre Simona Halep, seguita da Caroline Wozniacki. Tutto invariato anche alle loro spalle, con Sloane Stephens e Angelique Kerber rispettivamente terza e quarta. Completa la top ten sempre Julia Goerges, decima, eguagliando il suo best Ranking. 1 0 [ROU] Simona Halep 26 7571 17 2 0 [DEN] Caroline Wozniacki 28 6740 21 3 ?1 [USA] Sloane ...