Tennis | Nadal | Federer e Nole | il fascino di ritrovare tre assi insieme

Tennis - Ranking ATP (27 agosto) : Rafael Nadal sempre padrone - Fabio Fognini numero uno azzurro : Situazione immutata nella top10 del Ranking ATP sempre comandata dallo spagnolo Rafael Nadal. L’iberico può vantare poco meno di 3000 punti nei confronti di Roger Federer e questa situazione difficilmente cambierà alla fine dell’anno, a meno di crolli improvvisi del fenomeno di Manacor. In terza posizione c’è l’argentino Juan Martin Del Potro, seguito da Alexander Zverev e Kevin Anderson, entrambi davanti ad un Novak Djokovic, ...

Il ranking Atp compie 45 anni/ Da Nastase a Nadal - 26 numeri 1 nella classifica del Tennis mondiale : Giovedì 23 agosto è il quarantacinquesimo anniversario del ranking Atp: la classifica del tennis mondiale è nata ufficialmente nel 1973, il primo numero 1 ufficiale è stato Ilie Nastase(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:43:00 GMT)

Tennis - Ranking ATP (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la classifica - Fognini n.1 italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Rafael Nadal dà forfait. Lo spagnolo sceglie di riposare in vista degli US Open : Non assisteremo al possibile confronto tra Roger Federer e Rafael Nadal nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) che caratterizzerà questa settimana Tennistica. L’iberico, infatti, vittorioso a Toronto (Canada) nella “Rogers Cup”, 80esimo titolo in carriera e 33esimo Masters 1000 (record), ha deciso di dare forfait e non prenderà parte al Western & Southern Open in Ohio. La rinuncia di Rafa, resa nota via social, è in ...

Tennis - Ranking ATP (13 agosto) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership - Fabio Fognini n.1 azzurro : Rafael Nadal vola nel Ranking ATP. Lo spagnolo, numero uno del mondo, dopo una lotta con il suo grande rivale Roger Federer, grazie al successo nel Masters 1000 di Toronto (il 4° in Canada ed il 33° successo di un 1000 in carriera), ha portato il vantaggio sullo svizzero a quasi 4000 punti. Un margine che dovrebbe consentire a Rafa di essere al vertice fino al termine di questa stagione. L’elvetico, infatti, per riprendersi lo scettro ...

Tennis - Masters 1000 Toronto 2018 : Rafael Nadal supera Stefanos Tsitsipas in due set e conquista la finale! : Missione compiuta per il numero uno del mondo Rafael Nadal. Lo spagnolo ha sconfitto in due set il greco Stefanos Tsitsipas nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Toronto (Canada) con il punteggio di 6-2 7-6 in 1 ora e 43 minuti di gioco. Niente da fare per il talentuoso ellenico che deve inchinarsi all’esperienza di Rafa, che ottiene il 33° titolo in carriera in un 1000 nella sua 49esima finale di un torneo di questa ...

Tennis - Masters 1000 Toronto 2018 : Rafael Nadal conquista la finale. Lo spagnolo supera in due set Khachanov : Missione compiuta per il numero uno del mondo Rafael Nadal. Lo spagnolo ha sconfitto in due set Karen Khachanov (n.38 del ranking) con il punteggio di 7-6 6-4 in 1 ora e 51 minuti di partita nelle semifinali del Masters 1000 di Toronto (Canada). Per Rafa è il quarto successo consecutivo contro il russo a cui non ha mai concesso neanche un set (9 set a 0 il computo degli incontri disputati). L’iberico andrà a caccia del 33° titolo in ...

