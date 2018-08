Tendercapital alla Mostra del cinema di Venezia con «Yugen»

vanityfair

(Di lunedì 27 agosto 2018) Si chiamaed è il nuovo progetto artistico della regista londinese Martha Fiennes, sorella degli attori Joseph e Ralph, e già autrice degli sperimentali Onegin (1999) e Chromophobia (2007). Prodotto dsocietà di Moreno Zani,, questo suo nuovo film d’avanguardia unisce arte tradizionale e intelligenza artificiale, come spiega la stessa regista nel video che potete guardare qui in alto. Arricchito dpresenza in scena dell’attrice messicana Salma Hayek,è un video painting realizzato con un sofisticato (e nuovissimo) sistema informatico, mai utilizzato in precedenza. Salma Hayek protagonista diL’ambiente intorno ad Hayek muta di continuo seguendo un algoritmo controllato da un computer: si tratta dello «SLOimage», un complesso sistema messo a punto proprio da Martha Fiennes con l’aiuto del produttore Peter Muggleston. L’opera che ne deriva è così ...