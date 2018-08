laprimapagina

: Tedesco di 55 anni morto durante un’escursione in alta val Martello - Laprimapagina : Tedesco di 55 anni morto durante un’escursione in alta val Martello - LuanaCelli2 : RT @gzibordi: giovane tedesco di 35 anni accoltellato a morte da migranti che molestavano la fidanzata. Come riportano la notizia i media t… - AntonelloDiBell : @udogumpel @repubblica Aveva ragione Winston Churchill: 'Bisogna annichilire il popolo tedesco perché non ha memori… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Tragico incidente in Alto Adige. Un volo di 200 metri terminato in un crepaccio è stato fatale per un