Taranto | bimbo di 9 anni si schianta in minimoto e muore | era senza casco | ferito il

Taranto - bimbo di 9 anni si schianta contro un muretto in minimoto : morto : bimbo di nove anni si schianta con la minimoto e muore. E' successo in contrada Pezze Mammarelle, a quasi 15 chilometri da Martina Franca, Taranto. Il bambino è morto per le ferite riportate in ...

Taranto - bimbo di due anni muore soffocato da un acino d'uva : Tragedia a Leporano, il piccolo era in casa con i genitori: inutili i tentativi di soccorso. Venti giorni fa un altro bambini morì per lo stesso motivo in una spiaggia di Lizzano

Polizia salva bimbo intrappolato in auto dopo nubifragio/ Video Taranto : “Vieni a fare un giro sulla volante?” : Taranto, Polizia salva bimbo intrappolato in auto dopo nubifragio: Video. “Vieni a fare un giro sulla volante?”, hanno detto gli agenti al piccolo. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:01:00 GMT)

Maltempo Taranto : la Polizia salva bimbo a Grottaglie - ecco il VIDEO : La Polizia di Stato ha pubblicato le immagini del salvataggio di un bambino da parte di una volante: un nubifragio a Grottaglie (Taranto) ha generato allagamenti, “tra le persone soccorse dai poliziotti del Commissariato anche una famiglia con un bimbo di 4 anni rimasti bloccati nell’acqua. Per il bimbo nessuna paura, gli agenti l’hanno fatto passare come un gioco portandolo in giro in Volante,” si legge su Twitter. ecco ...