Svelata la longevità di Spider-Man

eurogamer

(Di lunedì 27 agosto 2018) Secondo James Stevenson, Community Director di Insomniac Games, la prossima esclusiva PlayStation 4, Marvel's-Man, durerà in media 20 ore.Come segnala Comicbook, la notizia arriva dall'account personale Twitter di Stevenson che, interagendo con un fan, ha rivelato che durante i test di gioco sono servite circa 20 ore per completare l'avventura a difficoltà predefinita; tuttavia, come accade normalmente, ci vorrà più tempo per chi intende terminare anche tutte le missioni secondarie e le attività collaterali.In altre parole, se siete giocatori che vogliono finire un titolo al 100 percento, avrete bisogno di più di 20 ore. Lafornita da Stevenson è solo una media, a difficoltà normale e con una quantità media di contenuti opzionali.Read more…