Sulla Diciotti e sull' Ue Di Maio si è schierato a difesa di Salvini

Di Maio : "Macron e Merkel erano al mare. Sulla Diciotti non ci hanno risposto" : 'Ci hanno fatto la morale Macron e Merkel che dovevamo fare gli accoglienti, ma in questi giorni se ne sono andati al mare e non ci hanno neanche risposto quando li abbiamo chiamati per farci dare una ...

Diciotti - la Cei : 'Non si fa politica Sulla pelle dei poveri' : Sappiamo che non si può far politica sulla pelle dei poveri, quindi il rischio di strumentalizzare i poveri, anche dove giustamente si chiede una risposta corale e condivisa, rimane veramente alto". ...

Trovata la soluzione sui 150 migranti - presenti a Catania Sulla nave Diciotti : Catania, 26 agosto 2018 - Dopo cinque giorni di permanenza sulla nave della Guardia Costiera Diciotti, ancorata al Molo di Levante per i 150 migranti a bordo è stata Trovata la soluzione sulla loro ...

Vi spiego la tempesta politica e giudiziaria Sulla Nave Diciotti : ... si è infilata pure lei in un vicolo senza uscita, col rischio di un blocco o di una riduzione drastica delle quote associative di uno dei paesi fondatori della comunità politica e monetaria del ...

Diciotti - a terra tutti i 137 migranti rimasti per 5 giorni Sulla nave. Le immagini dello sbarco : Prima notte tranquilla, con assistenza necessaria, nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina, per i 137 migranti sbarcati poco dopo la mezzanotte dalla nave Diciotti, fatti scendere dopo cinque giorni trascorsi sul pattugliatore della guardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del porto di Catania. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a ...

Matteo Salvini indagato - come funziona il tribunale dei ministri : che fine può fare l'indagine Sulla Diciotti : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha iscritto nel registro degli indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona dopo il divieto di sbarco dalla nave Diciotti, ma ...

Tutte le donne Sulla Diciotti violentate in Libia : trasferite in ospedale - ma in 5 si rifiutano per non lasciare i familiari : Sono state violentate in Libia le undici donne rimaste sulla nave Diciotti, che da cinque giorni è ormeggiata nel porto di Catania con a bordo 135 migranti. Nel corso dell'ispezione a bordo i medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centri dei trafficanti di esseri umani e disposto il ricovero delle vittime all'ospedale Garibaldi di Catania.Al momento dello sbarco, però, cinque donne si sono rifiutate di scendere ...

Diciotti - il canto di ringraziamento delle donne migranti bloccate Sulla nave. L’audio di Radio Radicale : I cronisti di Radio Radicale hanno registrato il canto delle donne eritree che si trovano sulla nave Diciotti della Guardia costiera, da cinque giorni attraccata al porto di Catania senza l’autorizzazione a far sbarcare i 150 richiedenti asilo a bordo. Un canto di ringraziamento rivolto al cielo per essere arrivate sane e salve dalla Libia e, allo stesso tempo, una preghiera per trovare la forza di superare anche questa prova L’audio ...

Ispezione sanitaria Sulla Diciotti : 16 migranti devono sbarcare : Catania, 25 ago., askanews, - Sedici migranti, 11 donne e cinque uomini, devono scendere subito dalla nave Diciotti ormeggiata da cinque giorni al molo di Catania. Il loro sbarco è stato predisposto ...