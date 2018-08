Sul ponte di Genova svolta Toninelli-Di Maio | “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp” Sulla

Sul ponte Morandi di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Tensione con Forza Italia e Lega : Ribaltare il sistema, puntando sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Ponte - è scontro Sulla ricostruzione. Toti : «Autostrade nostro interlocuore» : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

Crollo ponte : vertice magistrati in procura con conSulenti e commissione Mit : vertice in corso in procura a Genova nell'ambito dell'inchiesta su ponte Morandi. Nell'ufficio del procuratore capo Francesco Cozzi, i magistrati che seguono il fascicolo e i consulenti tecnici. Alla riunione, secondo quanto emerso, sono presenti anche i membri della nuova commissione del Mit

Di Maio : «Azienda di Stato per il ponte». Giorgetti frena Sulla nazionalizzazione : Il ministro: nazionalizzazione e via il segreto sulle concessioni; «Ne vedremo delle belle». L’ipotesi Fincantieri

Ponte Morandi - scontro tra politica e magistrati Sulla demolizione : Tensione tra politica e magistratura sulle tempistiche della demolizione e sulle indagini ma anche tra governo e commissario su chi dovrà ricostruire

Maltempo Friuli Venezia Giulia : allerta chiusa - a breve demolizione del ponte Sul Grava : “È stata un’allerta importante e tutto il sistema di Protezione civile, che voglio di nuovo ringraziare, ha risposto puntualmente in particolare questa notte, nel corso della quale si sono attivate 75 squadre comunali e 225 volontari“: lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi facendo il punto della situazione al rientro dal sopralluogo a Caneva e ...

Genova - viadotto Morandi - Bizzarri : 'Raccontate le vostre storie Sul ponte' : Si chiama 'Quella volta sul ponte' l'iniziativa lanciata da Luca Bizzarri, attore e presidente di Palazzo Ducale, per ricordare la tragedia di ponte Morandi. 'In questi giorni tanto si è scritto e ...

A Genova il maltempo frena i lavori Sul ponte Morandi. Forse l'abbattimento a inizio settembre : L'allerta meteo è stata posticipata a domani alle 8.00. Si monitora il Polcevera. Il sottosegretario alle infrastrutture Rixi annuncia per i primi di settembre l'inizio della demolizione. Ma l'ultima ...

Roma - lavori Sul ponte della Scafa : tolte 500 tonnellate di asfalto : Sono state tolte già circa 500 tonnellate di asfalto sul Ponte della Scafa, dove da stamattina è in corso un sopralluogo del sesto Reggimento del Genio pionieri per verificare la fattibilità di un ...

Crollo ponte Genova : in mattinata il punto Sull’allerta meteo : In riferimento alla situazione relativa al viadotto sul Polcevera, si terrà entro la mattinata di oggi a Genova una riunione sull’evoluzione dell’allerta meteo e la presentazione del nuovo bollettino: presente l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, il dirigente del dipartimento regionale della Protezione civile Stefano Vergante e il direttore del Centro funzionale Arpal Elisabetta ...

Lo sfogo degli ex ispettori del Mit Sul Ponte. Ferrazza : "Contro di me un impeachment". Brencich : "Non potevamo chiuderlo" : Uno sfogo sulle pagine dei principali quotidiani nazionali. Roberto Ferrazza e Antonio Brencich sono ormai gli ex componenti della Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il primo è stato rimosso dall'incarico e poi accusato di avere avuto, in qualità di Provveditore delle opere pubbliche in Liguria, poteri di limitare il traffico lungo il viadotto. Il secondo si è dimesso. "Solo una ...