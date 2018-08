Sul Monte Limbara ad osservare le stelle | la serata da non perdere

Quattro alpinisti soccorsi Sul Monte Bianco per scariche di sassi - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Il direttore del Soccorso Alpino valdostano raccomanda di pianificare con attenzione le ascensioni COURMAYEUR. Quattro ...

Incidenti in Montagna : scarica di sassi su alpinisti - 2 feriti Sul Monte Bianco : Incidente sulla Cresta del Brouillard: mentre erano diretti verso la vetta del Monte Bianco, a 4.000 metri di quota, due alpinisti sono stati colpiti da una scarica di sassi e sono rimasti feriti. Con loro anche altri due compagni, rimasti illesi. I feriti sono stati recuperati nella mattinata di oggi dal soccorso alpino valdostano e trasportati all’Ospedale Parini di Aosta: le loro condizioni non sono gravi. L'articolo Incidenti in ...

The 100 2×02 : la verità Sul Monte | Anticipazioni 25 agosto : The 100 2×02 trama e Anticipazioni 25 agosto 2018 – Nella seconda serata di oggi ritorna l’imperdibile appuntamento con la serie Tv apocalittica, sempre in onda sul canale 20 di Mediaset. “Una scoperta agghiacciante” vedrà Jaha sfiorare la follia, mentre si trova ancora da solo a bordo dell’Arca. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 2×02 ci svelano inoltre nuovi sviluppi in arrivo sul misterioso Mount ...

Incendi in Piemonte : fiamme Sulle montagne a Condove - 10 ore per spegnerle : Ieri notte un Incendio è divampato a Condove, in Valle di Susa: il rogo si è propagato un una zona montana, nei pressi del centro abitato. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco si sono protratte per circa 10 ore Sconosciute le cause dell’Incendio. L'articolo Incendi in Piemonte: fiamme sulle montagne a Condove, 10 ore per spegnerle sembra essere il primo su Meteo Web.

Sienna - dalla Lucisano Media Group una serie tv Sullo scandalo finanziario del Monte dei Paschi di Siena : Il genere del financial thriller sembra essere la prossima moda o, più semplicemente, le vicende degli ultimi anni hanno raggiunto il distacco dal presente necessario per essere raccontate in forma di serie tv. E' quanto credono alla Lucisano Media Group, che nelle ore scorse ha annunciato di essere al lavoro su Sienna, serie tv che racconterà "uno dei più grandi scandali finanziari internazionali, che ha visto la città di Siena come ...

Trovato morto disperso Sul Monte Nevoso : ANSA, - BOLZANO, 24 AGO - Trovato morto in un canalone l'alpinista tedesco 52enne disperso da ieri pomeriggio sul Monte Nevoso, 3.358 metri,, che si trova in Alto Adige e fa parte delle Vedrette di ...

Incidenti in Montagna : trovato morto l’uomo disperso Sul Monte Nevoso : E’ stato rinvenuto senza vita il corpo dell’alpinista tedesco 52enne disperso da ieri pomeriggio sul Monte Nevoso (3.358 metri), in Alto Adige: è stato rintracciato in un canalone di un ghiacciaio nelle Alpi Pusteresi. Sono stati i compagni d’escursione a lanciare l’allarme quando durante la discesa ieri pomeriggio avevano visto precipitare il loro amico: le ricerche sono scattate immediatamente. Questa mattina il ...

Sul Monte Rosa in scarpe da tennis e sportina - come in spiaggia. Così si muore in montagna : Un esperto alpinista ha fotografato alcune persone sul ghiacciaio del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa, a 4.000 metri di altitudine: indossavano scarpe da tennis, jeans e felpa. Il Soccorso Alpino: "Qualcuno affronta l'alta montagna come se andasse a fare una passeggiata in centro città".Continua a leggere

Troppo caldo Sul Monte Bianco : crollati oltre 100mila metri cubi di roccia : Sul versante francese del Monte Bianco, da una cresta, sono crollati oltre 100.000 metri cubi di roccia: il cedimento è stato causato delle alte temperature in quota, che sciolgono il permafrost e fanno precipitare a valle le rocce instabili. Il crollo si è verificato ieri sulla via des Cosmiques alla vetta: non ci sono persone coinvolte, ma la via è divenuta non praticabile. Sul posto il Peloton d’haute montagne della Gendarmerie di ...

TOSCANA - MALTEMPO SU FI-PI-LI : FULMINE ABBATTE CARTELLO/ Video - incendi nei boschi Sul Monte Serra : MALTEMPO, FULMINE ABBATTE CARTELLO sulla Firenze-Pisa-Livorno: ultime notizie in TOSCANA, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Primiero - turista trovato morto in fondo a un dirupo Sul Monte Vederna : Primiero. È stato ritrovato privo di vita il turista scomparso ieri nel Primiero. Carlo Bucci , 75 anni di Treviso, è stato individuato dai soccorritori questo pomeriggio in fondo ad un dirupo sul ...

Incendi Grosseto : spento nella notte il rogo Sul Monte Argentario : E’ stato spento nella notte l’Incendio divampato ieri pomeriggio nella zona di Torre Argentiera su Monte Argentario (Grosseto): le condizioni meteo favorevoli hanno consentito lo spegnimento delle fiamme. Due elicotteri stanno operando sul posto per le operazioni di bonifica e per evitare eventuali nuovi focolai, in previsione di un rinforzo del vento nelle ore più calde. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco, del ...

GROSSETO - INCENDIO Sul Monte ARGENTARIO/ Ultime notizie : fulmine innesca le fiamme - 20 famiglie evacuate : GROSSETO, INCENDIO sul MONTE ARGENTARIO: Ultime notizie, un fulmine dovrebbe avere dato il via alle fiamme, alimentate da un forte vento. Il fuoco minaccia le case: evacuate 20 famiglie. (Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:30:00 GMT)