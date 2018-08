Stupro Jesolo | il gip convalida il fermo L’indagato | “Rapporto consenziente” | gli

Stupro di Jesolo - Mohamed è libero di delinquere : e non può essere espulso : Incapace di vivere seguendo le regole della società, incapace di rispettare le leggi vigenti nello Stato in cui vive da 9 anni e mentalmente portato ad approfittare di qualsiasi opportunità, senza ...

Arrestato senegalese per lo Stupro della 15enne a Jesolo : La notte tra il 22 e 23 agosto 2018 una ragazza di 15 anni è stata violentata sulla spiaggia di Jesolo da un giovane straniero conosciuto quella sera. Dopo lo stupro il ragazzo è scappato, mentre la 15enne è stata portata in ospedale e ha sporto denuncia alla polizia di Venezia. Grazie alle telecamere di sicurezza e ad alcune testimonianze è stato possibile rintracciare un venticinquenne con precedenti per spaccio, oltraggio e resistenza a ...

Stupro di Jesolo - arrestato clandestino - Salvini : ‘Questo verme non può essere espulso’ : “Questo verme non può essere espulso”. Con questo durissimo epiteto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha confermato nella tarda mattinata di oggi la notizia dell’arresto del presunto colpevole della violenza sessuale ai danni di una ragazza 15enne, avvenuta a Jesolo giovedì scorso. Il leader della Lega, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ringrazia le forze dell’ordine di Venezia per la rapida cattura di Mohamed Gueye, ...

Arrestato senegalese per lo Stupro della 15enne a Jesolo : La notte tra il 22 e 23 agosto 2018 una ragazza di 15 anni è stata violentata sulla spiaggia di Jesolo da un giovane straniero conosciuto quella sera. Dopo lo stupro il ragazzo è scappato, mentre la 15enne è stata portata in ospedale e ha sporto denuncia alla polizia di Venezia. Grazie alle telecamere di sicurezza e ad alcune testimonianze è stato possibile rintracciare un venticinquenne con precedenti per spaccio, oltraggio e resistenza a ...

Jesolo - dopo lo Stupro del senegalese nel Pd impazziscono : 'È tutta colpa di Salvini' : L'arresto del 25enne senegalese Mohamed Gueye, autore dello stupro ai danni di una ragazza di 15 anni sulla spiaggia di Jesolo, ha fatto scatenare i dirigenti del Partito democratico contro il ...

Jesolo - per lo Stupro della 15enne fermato un senegalese. Salvini : «Non possiamo espellerlo» : stupro della quindicenne a Jesolo: è stato fermato un senegalese di 25 anni, rintracciato dalla polizia a Venezia Mestre in un hotel. Era già conosciuto dalle forze dell'ordine e...

Jesolo - fermato un giovane per lo Stupro della 15enne Video : Salvini: «È un immigrato senegalese irregolare. Con il Decreto Sicurezza, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito»

Jesolo - fermato 25enne senegalese per Stupro di una minorenne. Salvini : “Verme già condannato a lasciare l’Italia” : Un 25enne senegalese, Mohamed Gueye, è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. Era già stato condannato a lasciare l’Italia, scrive Salvini su Facebbok, ma avendo avuto una figlia da una donna italiana non può essere espulso. Il ministro dell’Interno poi, in un post sul social network, lo chiama “verme” e aggiunge: “Roba da matti. Con il #DecretoSicurezza, se un ...

JESOLO - SENEGALESE ARRESTATO PER Stupro/ Ultime notizie : Mohamed Gueye - ecco perché non può essere espulso : JESOLO, 15enne violentata in spiaggia. Ultime notizie: c’è un video del violentatore, indagini a tutto campo. Proseguono ormai da più di 48 ore, le ricerche dello stupratore(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:09:00 GMT)

Jesolo - fermato un giovane per lo Stupro della 15enne : Salvini: «È un immigrato senegalese irregolare. Con il Decreto Sicurezza, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito»

Jesolo - senegalese arrestato per Stupro. Salvini : "Questo verme non può essere espulso" : Alla fine la polizia lo ha arrestato. A compiere lo stupro ai danni di una 15enne a Jesolo è stato un 25enne senegalese che, dopo la violenza, aveva trovato rifugio all'interno di una struttura ricettiva. Bloccato dagli agenti, dopo la notifica del provvedimento è stato condotto nella Casa circondariale di Santa Maria Maggiore.Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un post su Facebook, ha fornito maggiori dettagli sulle generalità ...

“Non può essere espulso”. Stupro Jesolo - arrestato 25enne senegalese. L’ira di Salvini su Facebook : Un 25enne senegalese, gravemente indiziato della violenza sessuale su una 15enne a Jesolo (Venezia) avvenuta giovedì scorso, è stato fermato dalla polizia di Venezia. Gli agenti hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Venezia. Il 25enne è stato bloccato a Mestre, dove aveva trovato rifugio all’interno di una struttura ricettiva. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica e condotte dalla squadra ...

Stupro a Jesolo - preso senegalese. Salvini : "Questo verme non può essere espulso" : Alla fine la polizia lo ha arrestato. A compiere lo Stupro ai danni di una 15enne a Jesolo è stato un 25enne senegalese che, dopo la violenza, aveva trovato rifugio all'interno di una struttura ricettiva. Bloccato dagli agenti, dopo la notifica del provvedimento è stato condotto nella Casa circondariale di Santa Maria Maggiore.Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un post su Facebook, ha fornito maggiori dettagli sulle generalità ...

Jesolo - Stupro 15enne : fermato senegalese : 12.26 La Polizia ha posto in stato di fermo un senegalese di 25 anni ritenuto l'autore della violenza sessuale nei confronti della 15enne, lo scorso 23 agosto a Jesolo. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Venezia hanno permesso di rintracciare il 25enne, che aveva trovato rifugio in una struttura ricettiva di Mestre. Dopo la notifica del provvedimento restrittivo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore.