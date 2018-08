Stupro di Rimini | torna a parlare la seconda vittima | Ho perso tutto

Indignazione per lo Stupro di Jesolo e silenzio per quello di Rimini : la diversa reazione di Salvini alla violenza contro le donne : Le indagini proseguono, l'Indignazione cresce, ma Matteo Salvini tace. Non un post, non un tweet neanche una parola - e sì che il Ministro dell'Interno è assai attivo sui social. Sulla violenza sessuale che una turista ventenne avrebbe subito a Rimini da due giovani italiani, entrambi studenti della Scuola per allievi agenti di Polizia di Brescia, sabato in un ostello di Marebello, Salvini continua a restare in silenzio. Ha ...