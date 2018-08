Sterilizzare i topi per non ucciderli | la proposta del Comune di Roma

huffingtonpost

(Di lunedì 27 agosto 2018) Sterilizzazioni al posto delle derattizzazioni: è questa l'idea di Edgar Meyer, responsabile del Benessere Animale nell'Assessorato all'Ambiente del Campidoglio. Controllo demografico e sterilizzazione al posto di pasticche per uccidere i: ecco il succo dellaavanzata alla giunta Raggi, riportata dal Corriere della Sera.Dobbiamo trovare alternative non cruente per contenere la popolazione dei. Penso a un bando per concorso di idee destinato alle università e ai centri di ricerca per individuare prodotti sterilizzanti da ingerire, evitando la sterilizzazione chirurgica.Ai ratti sono circa 10 milioni e ultimamente i cittadini di alcune zone hanno messo in piedi una vera e propria protesta, dinanzi all'invasione dei roditori. Commercianti e residenti dell'area adiacente via Sforza Pallavicini nel quartiere Prati si sono infatti rivolti al TG3 ...