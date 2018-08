Stefano De Martino | polemica su Gilda Ambrosio Foto | in Senza veli davanti al figlio del

Stefano De Martino e il rapporto con Belen Rodriguez : ‘Lasciamo tutto così’ : Per l’ennesima volta i fan della coppia De Martino – Rodriguez devono mettersi l’anima in pace. Il ballerino, intervistato dal settimanale Nuovo, parla infatti del rapporto con la ex moglie Belen a proposito della quale dice: “Siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio da genitori separati. Lasciamo tutto così”. Seppur tra le difficoltà i due sono riusciti a ricostruire una relazione basata sul rispetto per amore ...

Stefano De Martino torna a parlare di Belen e della sua vita sentimentale : “non mi risposerei” : Stefano De Martino torna a parlare di Belen Rodriguez, il ballerino napoletano racconta il rapporto che lo lega alla madre di suo figlio Santiago Dopo la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il rapporto tra i genitori di Santiago ha attraversato un periodo burrascoso. A distanza di tempo dalla rottura tra l’argentina ed il ballerino, le cose sembrano andare meglio tra i due ex coniugi. A confermare ...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez - genitori separati : "Lasciamo tutto così" : Sul settimanale Nuovo, Stefano De Martino racconta del rapporto con Belen Rodriguez. Dopo la separazione la coppia ha dovuto trovare una nuova serenità per il bene di loro figlio Santiago. Siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio da genitori separati. Lasciamo tutto così. Con queste parole il ballerino cancella ogni ipotesi di un possibile riavvicinamento con la showgirl argentina. I due hanno dovuto ricostruire il loro rapporto per ...

Gilda Ambrosio - topless in barca con Stefano De Martino e il piccolo Santiago : ?Gilda Ambrosio in topless in barca con Stefano De Martino. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della fidanzata dell'ex compagno di Belen Rodriguez in vacanza alle isole Baleari. Seppur...

Stefano De Martino : estate felice con Santiago e Gilda Ambrosio... in topless : Stefano De Martino ha trascorso gran parte delle sue vacanze a Ibiza e, tra una giornata con Santiago ed una sessione di sport in acqua, a fargli compagnia c'era sempre Gilda Ambrosio. [VIDEO] Il settimanale di Gossip Chi, infatti, ha pubblicato le foto che i paparazzi sono riusciti a scattare al ballerino ed alla stilista durante una gita in barca con gli amici. Fari puntati sul topless che la napoletana ha sfoggiato davanti a tutti. Insieme ...

Stefano De Martino/ "Dura la vita da padre separato" (Maurizio Costanzo Show - replica) : Stefano De Martino vede riaccedersi l'antico gossip che lo vuole avvcino alla sua ex fidanzata Emma Marrone. C'è grande curiosità da parte del pubblico (Maurizio Costanzo Show, replica)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:56:00 GMT)

Stefano DE MARTINO/ Gilda Ambrosio - è bufera : in topless davanti a Santiago (Maurizio Costanzo Show - replica) : STEFANO De MARTINO vede riaccedersi l'antico gossip che lo vuole avvcino alla sua ex fidanzata Emma Marrone. C'è grande curiosità da parte del pubblico (Maurizio Costanzo Show, replica)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 18:07:00 GMT)

Stefano De Martino con Santiago : polemica contro Gilda Ambrosio nuda : Gilda Ambrosio in topless con Stefano De Martino e Santiago: è polemica Stefano De Martino sta trascorrendo alcuni giorni di sano relax in barca alle isole Baleari in compagnia di Gilda Ambrosio, del figlio Santiago, della sorella Adelaide De Martino e alcuni amici. Sembra difficile capire se tra l’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi e l’influncer che ha fondato un brand ci sia del tenero. In più occasioni hanno ...

Gilda Ambrosio - topless in barca con Stefano De Martino e il piccolo Santiago : ?Gilda Ambrosio in topless in barca con Stefano De Martino. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della fidanzata dell'ex compagno di Belen Rodriguez in vacanza alle isole Baleari. Seppur...

Maurizio Costanzo Show/ Ospiti e diretta 26 agosto : da Stefano De Martino a Ermal Meta (Replica) : Maurizio Costanzo Show, il programma del giornalista romano rorna in replica stasera, 26 agosto su Rete 4, Ospiti e informazioni sulla nascita del format.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:58:00 GMT)

Stefano De Martino / Si riaccende l'antico gossip su Emma Marrone (Maurizio Costanzo Show - replica) : Stefano De Martino vede riaccedersi l'antico gossip che lo vuole avvcino alla sua ex fidanzata Emma Marrone. C'è grande curiosità da parte del pubblico (Maurizio Costanzo Show, replica)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:10:00 GMT)

Stefano De Martino ed Emma Marrone / Nuovo gesto social della cantante : è delirio tra i fan! : Stefano De Martino ed Emma Marrone, fan in deliro per il Nuovo gesto social della cantante nei confronti del ballerino. Emma lascia un like a Stefano e....(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 22:23:00 GMT)

“Mi piacciono…”. Stefano De Martino - il gesto di Emma fa impazzire il gossip : Emma Marrone e Stefano De Martino ebbero una storia d’amore ai tempi di Amici. Sembrava un sogno: entrambi erano allievi della scuola, si sono conosciuti, si sono amati teneramente. Erano belli insieme. Poi è arrivata Belen e l’incantesimo si è spezzato. Balla che ti riballa con Belen, Stefano non ci ha capito più niente e ha mollato Emma che, ovviamente, non l’ha presa bene. Anche perché gliel’hanno fatta sotto gli occhi. Davanti alle ...

Stefano De Martino : nuovo gesto di Emma Marrone - i fan gongolano : Stefano De Martino ed Emma Marrone dopo che hanno ripreso a seguirsi sui social, arriva un nuovo gesto da parte della cantante. I fan gongolano Emma Marrone e Stefano De Martino nei giorni scorsi hanno ripreso a seguirsi su Instagram. Un dettaglio che subito ha messo in subbuglio parte dei loro fan, in particolare quelli che […] L'articolo Stefano De Martino: nuovo gesto di Emma Marrone, i fan gongolano proviene da Gossip e Tv.