Statua della Libertà | evacuata tutta l' isola | ecco cosa sta succedendo Video

Statua della Libertà - evacuata tutta l'isola : ecco cosa sta succedendo : evacuata Liberty Island, l'isola che ospita la Statua della Libertà. Momenti di paura a New York in seguito a quello che sembra essere un incidente che avrebbe provocato un...

Boss della ‘ndrangheta vuole portare Statua della Madonna - cittadini si oppongono : processione bloccata : Accade a Zungri, centro nei pressi di Vibo Valentia, in Calabria: dopo una discussione fra un presunto Boss locale e il comitato organizzatore della processione, sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato la manifestazione religiosa e avviato un'indagine per capire cosa sia accaduto e se si configurino reati.Continua a leggere

Liberty Island è stata evacuata dopo che una donna si è arrampicata sulla base della Statua della Libertà : Il 4 luglio Liberty Island, l’isola di New York su cui si trova la Statua della Libertà, è stata evacuata dopo che una donna si era arrampicata sulla base della Statua per protestare contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump. La donna The post Liberty Island è stata evacuata dopo che una donna si è arrampicata sulla base della Statua della Libertà appeared first on Il Post.