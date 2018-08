lastampa

: Stangata d’autunno per pasta e pane: “Il grano costerà 2,7 miliardi in più” - AdrMontanaro : Stangata d’autunno per pasta e pane: “Il grano costerà 2,7 miliardi in più” - infoiteconomia : Mini-stangata d'autunno, anche i trolley a pagamento -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Siamo ancora ad agosto ma già le associazioni di consumatori guardano con preoccupazione allasui prezzi che attende le famiglie italiane in: il quadro è in chiaroscuro, non tutto è ...