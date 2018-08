Stangata bollette gas | energia | pasta | pane e scuola | autunno di rincari e prezzi boom

Dalle bollette alla sanità - Stangata da 7.300 euro l'anno per le spese obbligate : Dall'energia elettrica ai ticket sanitari, passando per le assicurazioni, le quota di "spese obbligate" nel 2018 si attesta al 40,7% sul totale dei consumi, in calo di circa un punto rispetto al 2014 ...

Da bollette ad affitti - Stangata da 7mila euro l'anno : Rappresentano il 41% dei consumi complessivi e tra abitazione, assicurazioni, carburanti e sanità, costano a ogni cittadino quasi 7.300 euro l'anno: sono le spese obbligate che, se pur in diminuzione ...

Bollette - Stangata acqua - luce e gas : in 16 mesi +6% : ROMA - Bollette sempre più salate. Tra il 2017 ed il 2018, le tariffe di acqua, gas, luce e rifiuti sono aumentate del 6% cioè quasi 4 volte più dell'inflazione , +1,6%, . Una batosta per tutti, ed in ...

Bollette - Stangata d'estate : da luglio luce e gas si pagano di più. Ecco tutti i rincari : Una misura di cui beneficeranno allo stesso modo tutti i consumatori, in tutela e nel mercato libero, resa possibile dalla politica di risanamento finanziario attuata dal Regolatore negli ultimi 7 ...

Stangata per il caro petrolio : aumenti a raffica sulle bollette : È in arrivo una raffica di aumenti sulle bollette. A causa delle tensioni internazionali e della conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, che sono cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell'ultimo mese di maggio, lieviteranno i prezzi all'ingrosso dell'energia. "Dal prossimo primo luglio - fa sapere l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - la spesa per l'energia per la famiglia tipo in tutela registrerà ...

