Stangata a settembre | volano i prezzi di pane e pasta

La Stangata di settembre : in arrivo l'aumento dei prezzi per pane e pasta : Sono attesi, a breve, aumenti dei prezzi per pane e pasta. La stangata di settembre che, come consuetudine, attende gli italiani al rientro dalle ferie riguardera', questa volta, non solo il materiale scolastico ma anche alcuni tra i generi alimentari maggiormente presenti sulle nostre tavole. L’allarme è stato lanciato dallo Sportello dei Diritti, e successivamente ripreso da Codacons, sulla base dell’andamento del prezzo del grano, i cui ...