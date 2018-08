SSC Tuatara - L' hypercar americana arriva a 1 750 CV

quattroruote

(Di lunedì 27 agosto 2018) La SSC ha presentato a Pebble Beach la versione definitiva della. A distanza di ben sette anni dalla concept, il design è stato rivisto in alcuni dettagli per ottimizzare i flussi di raffreddamento e la downforce, senza tradire le forme originali disegnate all'epoca da Jason Castriota. La Casa dichiara un Cx di 0,27, migliorando quindi il dato rispetto alle più notedel mercato. 1.750 CV per 1.250 kg a secco. Laraccogliere l'eredità della Ultimate Aero e per questo dovrà offrire prestazioni di livello assoluto. Per ottenere questo risultato è stato sviluppato insieme alla Nelson Racing Engines un V8 5.9 litri biturbo dalle caratteristiche uniche: eroga infatti 1.750 CV sfruttando l'etalogo E85 e può toccare gli 8.800 giri, mentre sono 1.350 CV i cavalli disponibili con la benzina a 91 ottani. Il propulsore è abbinato a un cambio robotizzato a sette marce, ...