Spiagge accessibili : Mare No Limits a Eboli : Non è certamente facile trovare una spiaggia accessibile in Campania, ma la Fondazione Cesare Serono non si è fermata e ne ha trovata una ad Eboli: Mare No Limits. “Abbiamo sviluppato questo progetto perché pensavamo che fosse giusto dare a tutti la possibilità di passare una giornata al Mare senza dover per forza avere l’aiuto di qualcuno”, ci dice Alessio Cuomo. La struttura è totalmente accessibile e dotata di scivolo, passerelle, bagni, ...

Spiagge accessibili : Stabilimento Balneare Casa Bianca a Lido di Jesolo : Passerelle a misura di sedia a rotelle, sedie Job o equivalenti, bagni accessibili. Questo è il minimo indispensabile per poter chiamare accessibile una spiaggia, ed è questo che troverete allo Stabilimento Balneare Casa Bianca a Lido di Jesolo. Ma non solo. “Abbiamo dei lettini rialzati rispetto agli altri per garantire il miglior spostamento dalla carrozzina al lettino” ci dice Alberto, il responsabile dello Stabilimento. ?? “Quello che ci ...

Spiagge accessibili : La Rosa Blu a Martinsicuro : Una lotta lunga 15 anni, ma alla fine Martinsicuro riesce ad avere la sua spiaggia accessibile e nasce uno stabilimento modello: La Rosa Blu. E’ uno stabilimento nato in seguito alla partecipazione a un bando ministeriale del lontano 1999 per un progetto pilota da parte dell’Anffas – Onlus Martinsicuro, per la creazione di uno stabilimento con particolari caratteristiche di accessibilità. A seguito della vittoria del bando ci sono voluti ben 15 ...

Spiagge accessibili : Lido Arenella vicino Siracusa : Una spiaggia accessibile anche ad Arenella, la cosiddetta spiaggia dei Siracusani, creata per accogliere tutti: Lido Arenella. “E’ uno stabilimento che ospita circa 400 ombrelloni quindi riesce ad avere una capienza fino a 1200 persone”, ci dice Angela De Stefano, direttore dello stabilimento. “Una spiaggia che cerca di venire incontro alle esigenze di tutti perché riteniamo che il mare debba essere di tutti, il divertimento debba essere di ...

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Due Spiagge accessibili pubbliche a Montesilvano all’insegna della solidarietà : Montesilvano in Abruzzo rappresenta una rarità nel panorama delle spiagge accessibili in Italia. Il comune ha reso accessibili ben due spiagge pubbliche. Un’ottima notizia ma come sono organizzate? Con l’aiuto dei rifugiati. “Montesilvano ha sempre investito nelle politiche per la disabilità”, ci racconta il Sindaco Francesco Maragno, “e quest’anno Montesilvano ha voluto integrare l’aspetto sociale con la solidarietà e la disabilità. Infatti, ...

Spiagge accessibili : Lido dei Lombardi a Jesolo : Un’altra spiaggia accessibile e inclusiva a Jesolo: Lido dei Lombardi. “Noi gestiamo stabilimenti balneari da almeno 50 anni grazie a mio padre che ha creato questa società” ci racconta Alessandro Iguadala, responsabile di Mareblu Adriatica s.r.l. e gestore del consorzio Lido dei Lombardi. “Siamo sempre stati sensibili alle persone con difficoltà motorie, e dunque, sin dall’inizio, abbiamo cercato di agevolare il più possibile le persone che ...

Tre Spiagge accessibili a Fontane Banche - Siracusa : Tre stabilimenti, uno accanto all’altro, tutte e tre a Fontane Bianche, una frazione a 12 kilometri da Siracusa: Lido Fontane Bianche, Lido Sayonara e Lido Nuovo Kukua Beach. “La prima cosa che una concessione deve avere a mente è di non creare nessuna barriera architettonica”, ci dice Raffaele Di Grano, titolare del Lido Nuovo Kukua Beach e rappresentante della famiglia Di Grano che gestisce i tre lidi. Passerelle, sedie Job, bagni accessibili ...