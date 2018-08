Spalletti | Sono preoccupato | dopo il gol ci siamo persi

Inter - Spalletti : “Sono mancate certezze. Cambi? Vedremo. Su Nainggolan dico che…” : Spalletti- Non usa giri di parole mister Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida tra Inter e Torino. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato i problemi maturati nell’esordio contro il Sassuolo e ha fatto il punto della situazione anche sulle scelte tattiche e infortuni. Sono mancate le certezze della passata stagione “Mi è […] L'articolo Inter, Spalletti: “Sono mancate certezze. Cambi? ...

INTER - KEITA : "SONO QUI PER GIOCARE"/ Il dubbio di Spalletti : titolare contro il Torino domenica? : INTER, KEITA: "Sono qui per giocare". Ultime notizie, conferenza stampa di presentazione per l'ex Monaco: "Scelta non difficile quando chiamano i nerazzurri"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:36:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Sono nel posto in cui volevo essere. Modric? Contento di chi ho' : Sono loro che devono ricevere l'affetto che può determinare la possibilità di restituire qualcosa in più" le parole di Spalletti ai microfoni di Sky Sport. "Io tra i più longevi sulla panchina dell'...

Calciomercato Inter - Keita : 'Sono molto felice - Spalletti importante per me' : ' Sono molto felice, molto contento, spero vada tutto bene '. Cosi' Keita Balde ai microfoni di Sky Sport nel giorno del suo arrivo a Milano. Nelle prossime ore l'ex attaccante della Lazio effettuera' le visite mediche prima di firmare il contratto con i nerazzurri. ' Spalletti e' stato molto ...

Inter - Keita : “Sono molto contento. Spalletti decisivo per il mio arrivo” : Inter, Keita- Prime parole per Keita da giocatore dell’Inter dopo il suo arrivo a Milano nella notte. Keita è un nuovo giocatore dell’Inter, e lo stesso attaccante è apparso carico e motivato per l’inizio della nuova avventura in maglia nerazzura. AFFARE DA 5 MILIONI PIU’ 34 MILIONI Keita vestirà nerazzurro per una cifra pari a […] L'articolo Inter, Keita: “Sono molto contento. Spalletti decisivo per il mio ...

Inter - adesso Spalletti è più sereno. Le cose sono due : o non sapeva o invece... : L'acquisto di Sime Vrsaljko e la trattativa a buon punto con Arturo Vidal rendono più sereno Luciano Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. ' Le cose sono due: o Luciano Spalletti sabato sera non sapeva che la società gli stava per regalare a stretto giro di posta un paio di gioielli, oppure quelle parole hanno in qualche modo ...

Calciomercato Inter - Spalletti lancia l’allarme : “ci sono delle difficoltà…” : Luciano Spalletti ha parlato del Calciomercato dell’Inter, annunciando la presenza di qualche difficoltà nelle trattative Luciano Spalletti frena l’entusiasmo dell’Inter in chiave mercato. Vrsaljko e Vidal sono i calciatori che al momento stanno facendo sognare i tifosi nerazzurri, ma sembra proprio che ci siano degli ostacoli al momento. Spalletti, parlando a Sportmediaset, ha infatti svelato la presenza di qualche ...