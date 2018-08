SoulCalibur 6 | la versione Switch non è attualmente in programma

eurogamer

: #SoulCalibur6: non si esclude una versione Switch. - Eurogamer_it : #SoulCalibur6: non si esclude una versione Switch. -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Ci sono state voci in passato che parlavano di una possibileNintendodi6. Alla Gamescom di Colonia, in Germania, DualShockers ha parlato con il produttore Motohiro Okubo, chiedendogli se c'è qualche possibilità di vedere il titolo inibrida.Okubo-san ha spiegato attraverso un traduttore che unanon è in sviluppo, ma non ha escluso che in futuro possa accadere."Al momento non è in sviluppo per. Comprendo che la console è un hardware di grande successo e, naturalmente, se esistesse una possibilità, sarebbe fantastico farlo".Read more…