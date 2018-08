SoulCalibur 6 | dal successo del gioco dipende il futuro della serie

eurogamer

: Dal successo di #SoulCalibur6 dipenderà il futuro della serie. - Eurogamer_it : Dal successo di #SoulCalibur6 dipenderà il futuro della serie. - VG247it : Soulcalibur VI avrà una seconda Story Mode dal nome Libra of Soul - -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Il franchise diè rimasto in sospeso per molto tempo, con sei anni passati tra l'ultimo titolo principale,5, e l'imminente6.Alla Gamescom 2018 DualShockers ha parlato con il produttore Motohiro Okubo, che è stato molto franco nello spiegare attraverso un traduttore che il marchio era in difficoltà, quando gli è stato chiesto perché ci è voluto così tanto tempo per un nuovo episodio."In realtàstava affrontando una crisi e ha rischiato di scomparire. Mi ci è voluto tempo per convincere la compagnia."Read more…