Soul Calibur VI | AZWEL si unisce al roster

SoulCalibur 6 : dal successo del gioco dipende il futuro della serie : Il franchise di SoulCalibur è rimasto in sospeso per molto tempo, con sei anni passati tra l'ultimo titolo principale, SoulCalibur 5, e l'imminente SoulCalibur 6.Alla Gamescom 2018 DualShockers ha parlato con il produttore Motohiro Okubo, che è stato molto franco nello spiegare attraverso un traduttore che il marchio era in difficoltà, quando gli è stato chiesto perché ci è voluto così tanto tempo per un nuovo episodio."In realtà SoulCalibur ...

SoulCalibur 6 : la versione Switch non è attualmente in programma : Ci sono state voci in passato che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch di SoulCalibur 6. Alla Gamescom di Colonia, in Germania, DualShockers ha parlato con il produttore Motohiro Okubo, chiedendogli se c'è qualche possibilità di vedere il titolo in versione ibrida.Okubo-san ha spiegato attraverso un traduttore che una versione Switch non è in sviluppo, ma non ha escluso che in futuro possa accadere."Al momento non è in sviluppo ...

Soulcalibur 6 introduce un nuovo combattente : Soulcalibur 6 si appresta a presentare un nuovo personaggio, riporta Gematsu.Stiamo parlando di Azwel, "leader dell'umanità". Il nuovo combattente si presenta in un nuovo trailer a lui dedicato. Egli ha un'aspetto inquietante e combatte usando delle proiezioni energetiche che diventano armi all'occorrenza, come spade, asce, pugnali eccetera.Soulcalibur 6 è atteso per PSC, PS4 e Xbox One per il 19 ottobre, e come sappiamo il motore a guidare ...

Soul Calibur 6 potrebbe essere l’ultimo episodio della serie : A partire dal 19 Ottobre sarà disponibile Soul Calibur 6 su PC, PS4 e Xbox One. Il producer Motohiro Okubo in occasione di un’intervista che gli è stata fatta durante la Gamescom 2018 ha parlato del futuro del franchise, affermando che potrebbe essere l’ultimo capitolo. Soul Calibur 6: L’ultimo capitolo? A seguire uno stralcio della sua intervista: Mi è stato chiesto più volte come mai abbiamo ...

SoulCalibur 6 : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Bandai Namco ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di SoulCalibur 6 tramite la sua pagina Steam store. Secondo le specifiche, i giocatori PC avranno almeno bisogno di un Intel Core i3-4160 con 6 GB di RAM, 20 GB di spazio libero su disco rigido e una NVIDIA GeForce GTX 1050.Come segnala DSOGaming, Bandai Namco consiglia un processore Intel Core i5-4690 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 1060. Inoltre, come il ...

Gamescom 2018 : svelata Libra of Soul - la seconda Story Mode di SoulCalibur 6 : Bandai Namco Entertainment Europe ha rivelato ulteriori informazioni su SoulCalibur VI, tra cui l'annuncio della seconda Story Mode, Libra of Soul, la creazione di personaggi, il gameplay online e il primo personaggio del DLC, Tira.Libra Of Soul è la seconda Story Mode in SoulCalibur VI, che si unisce alla modalità Chronicle of Souls già rivelata. In questa modalità di gioco, i giocatori saranno in grado di creare il proprio combattente ...

LIBRA OF SOUL : La seconda Story Mode per Soul Calibur VI in Video : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha rivelato ulteriori informazioni su SoulCalibur VI, tra cui l’annuncio della seconda Story Mode, LIBRA of Soul, la creazione di personaggi, il gameplay online e il primo personaggio del DLC, Tira. Nuovo Trailer per Soul Calibur VI LIBRA Of Soul è la seconda Story Mode in SoulCalibur VI, che si unisce alla modalità Chronicle of Souls già rivelata. In questa ...

Soul Calibur VI : ASTAROTH e SEONG MI-NA si aggiungono al roster : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato il ritorno di ASTAROTH e SEONG MI-NA in SoulCalibur VI, titolo disponibile in Italia in versione fisica dal 18 ottobre 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali per console e per PC tramite STEAM arriveranno il giorno successivo. Soul Calibur VI: Nuovi lottatori annunciati ASTAROTH è un golem creato dal leader di un culto malvagio. Dotato di ...

SoulCalibur 6 : annunciato il ritorno dei personaggi di Seong Mi-Na e Astaroth : Dall'ultimo giorno di EVO 2018 sono emerse molte notizie su giochi di combattimento, come ad esempio quelle relative ai nuovi personaggi di Street Fighter 5: Arcade Edition. Ma sul finale della manifestazione ecco arrivare novità anche per SoulCalibur 6.Come riporta Dualshockers, Bandai Namco Entertainment ha appena rivelato due personaggi di ritorno per il prossimo episodio e sono Astaroth e Seong Mi-Na.È certamente curioso vedere la forza ...

Voldo si aggiunge al roster di Soulcalibur 6 : Voldo si unirà al roster di lottatori di Soulcalibur 6, il nuovo capitolo del picchiaduro di Bandai Namco.Gli appassionati ricorderanno come Voldo sia già apparso nei precedenti capitoli, e di come fosse fin dall'inizio presente nel Soul Blade, sottolinea VG247.Ebbene di seguito possiamo vedere un gameplay reveal trailer pubblicato da Namco nel quale ci vengono mostrato alcune immagini di gioco proprio con Voldo. Per chi non lo sapesse Voldo è ...

Talim entra nel roster di Soul Calibur 6 : Soul Calibur 6 sarà disponibile soltanto in autunno, precisamente il 19 ottobre 2018, ma Bandai Namco ha voluto oggi alimentare l'hype dei fan annunciando un gradito ritorno all'interno del roster del picchiaduro in uscita per PS4, Xbox One e PC.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, la combattente Talim, vecchia gloria della serie Soul Calibur la cui ultima apparizione risale al 2008 in SoulCalibur 4, farà parte della lista dei personaggi ...

Le nuove immagini di SoulCalibur 6 sono dedicate alla modalità storia “Soul Chronicle” : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicate al suo SoulCalibur 6, nelle quali ci viene illustrata la modalità storia del gioco.Come segnala Dualshockers, la campagna, che si chiama "Soul Chronicle", raffigura una "magnifica storia di anime e spade" attraverso filmati 2D, filmati 3D, illustrazioni, scene di dialoghi e battaglie.C'è anche un menu cronologico che vi permetterà di vedere come tutte le scene che ...

Gamescom 2018 : Code Vein - SoulCalibur VI - Jump Force e molti altri nella line-up di Bandai Namco : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato la sua presenza alla Gamescom 2018 (dal 21 al 25 agosto a Colonia, Germania). Lo stand di quest'anno, che si trova nella HALL 6 - B 41, ospiterà undici titoli giocabili svelati all'interno del comunicato ufficiale della compagnia:Jump Force - Per festeggiare il 50° anniversario della rivista Shonen Jump, Bandai Namco Entertainment Europe mette assieme alcune delle serie manga e anime più famose del ...

SoulCalibur 6 : nuovi video gameplay ci mostrano Geralt - Ivy - Taki - Siegfried e altri personaggi in azione : SoulCalibur 6 presto porterà la popolare serie di combattimento su console e PC e oggi possiamo dare un'occhiata a come sarà il gioco su PS4 Pro.Come riporta Dualshockers, l'utente YouTube Shirrako ha pubblicato quattro match differenti con l'ospite d'onore Geralt vs Taki, Nightmare vs Siegfried, Ivy vs Xianghua e Maxi vs Mitsurugi.In altre notizie di SoulCalibur 6, gli sviluppatori hanno parlato di un'altra importante modalità single player ...