Sorpresa Roma | Via Strootman

Roma - c’è un’offerta per Strootman che arriva da Marsiglia : possibile cessione a Sorpresa : Kevin Strootman potrebbe sorprendentemente lasciare la Roma entro la fine del mese di agosto, il Marsiglia è partito all’assalto per il centrocampista Kevin Strootman preso d’assalto dal Marsiglia. E’ questa la notizia del giorno che arriva da casa Roma, una notizia che di certo allarma un po’ i tifosi che non vorrebbero perdere l’olandese. A centrocampo di certo c’è abbondanza, ma Strootman è un ...

La Sorpresa romantica di Jonathan per Bianca Atzei : l’idillio continua : L’idillio fra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian continua e si arricchisce di nuovi dettagli grazie alla romantica sorpresa dell’ex gieffino per la cantante sarda. I due si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi e da allora non si sono mai lasciati. Tornati in Honduras hanno ripreso la loro vita di sempre, ma il rapporto che li univa nel corso del reality ha continuato a crescere, trasformandosi in qualcosa di forte e molto ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande Sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Roma - a Sorpresa : Olsen può star fuori all'esordio in campionato : Come riportato da Sky Sport, può essere Antonio Mirante a difendere i pali della Roma all'esordio in campionato, contro il Torino. Il portiere italiano ha più esperienza nella Serie A e - continua l'emittente satellitare - ...

Gianni Morandi ospite di Joan Baez a Sorpresa : video in Roma nun fa’ la stupida stasera alle Terme di Caracalla : Gianni Morandi ospite di Joan Baez a Roma: durante il concerto che si è tenuto alle Terme di Caracalla, il cantautore italiano ha raggiunto sul palco Joan Baez e ha cantato e suonato con lei. Tra il pubblico, nessuno se lo aspettava. L'ospitata di Gianni Morandi non era stata comunicata in anticipo. L'artista ha voluto sorprendere tutti regalando un'esibizione sulle note di alcuni successi storici del suo repertorio e poi a cappella un ...

Roma - sgombero a Sorpresa al campo nomadi : sgombero del Camping River, il campo nomadi alla periferia di Roma. Le operazioni sono iniziate, a sorpresa, con un giorno di anticipo rispetto alla sospensiva della Corte Europea di Strasburgo che ...

Roma - tensioni per lo sgombero a Sorpresa al Camping River : Un abitante: "Buttati fuori come animali". Col pretesto dei "motivi sanitari" hanno anticipato di un giorno le operazioni. Orfini: "non vogliono difendere persone ma diffondere l'odio"

Roma - sgombero a Sorpresa al Camping River : Col pretesto dei "motivi sanitari" hanno anticipato di un giorno le operazioni. Orfini: "non vogliono difendere persone ma diffondere l'odio"

Rabona - Il colpo a Sorpresa. Andrea Vianello su Rai 3 racconta il calcio come un romanzo : «Provare a raccontare il calcio in modo originale, anche come grande romanzo della nostra vita». È l'obiettivo di 'Rabona. Il colpo a sorpresa', il programma in onda in autunno il venerdì in seconda serata su Rai3, con il quale torna davanti le telecamere, dopo qualche anno dietro le quinte, Andrea Vianello. «come dice il titolo ci saranno dei colpi a sorpresa e qualche sorpresa la teniamo ancora per noi - dice il ...

Parte da Roma il super tour della Pausini : sopralluogo a Sorpresa per palco e tribune : Laura ha controllato l'avanzamento dei lavori con una assistente speciale, curando ogni dettaglio e firmando personalmente la regia di ciascuno dei suoi spettacoli. 'Venerdì scorso a Jesolo, per la ...

Calciomercato Fiorentina - si chiude a Sorpresa per Gerson della Roma : Un colpo a sorpresa della Fiorentina, che sta per rinforzarsi a centrocampo con Gerson. Affare in dirittura d'arrivo tra la società viola e la Roma, proprietaria del cartellino del brasiliano classe '...

Roma : festa a Sorpresa per compleanno Raggi in Campidoglio : Roma, – Una festa a sorpresa, il coro di auguri, gli applausi e il brindisi con collaboratori e dipendenti. compleanno al lavoro per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, festeggiata per i suoi 40 anni con tanto di striscioni colorati, dolci, spumante e l’immancabile torta con la scritta ‘Buon compleanno Virginia’. Il video diffuso dal Campidoglio mostra la prima cittadina felice ed emozionata mentre riceve auguri e soffia ...

Roma - Schick ora è chic : ecco la Sorpresa più bella della nuova squadra : Tre gol e due assist in 37 minuti. Ok, il Latina milita in serie D, si era radunato il giorno precedente alla gara, si tratta soltanto di un'amichevole estiva e le prove da superare da qui in avanti ...

De Gregori - Sorpresa all'Auditorium : brano sui problemi di Roma a inizio concerto : 'Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pè chi campa solo d'aria./ Specialmente pè chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce pò solo bestemmià./ Le matine de gennaio ce stà 'n sole/ Tanto ...