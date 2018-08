Sony Xperia XZ3 si mostra in 4 colori e senza notch in una nuova immagine leaked

Sony Xperia XZ3 torna alla singola fotocamera in questo nuovo render : Il presunto Sony Xperia XZ3 è comparso in un nuovo render che punta sul "ritorno" alla singola fotocamera posteriore. I rumor sulla fotocamera posteriore continuano a sembrare piuttosto confusi. L'articolo Sony Xperia XZ3 torna alla singola fotocamera in questo nuovo render proviene da TuttoAndroid.

Sarà Xperia XZ3 lo smartphone della svolta stilistica di Sony? Nope! - foto - : Una fiera che, come da tradizione, Sarà ricca di novità per il mondo mobile e non solo, che potrete seguire insieme a noi , sulle nostre pagine. Sony ha da sempre un rapporto privilegiato con l'...

Aggiornamenti in roll out per HTC U12 Plus - Samsung Galaxy Tab S2 - Sony Xperia X - X Compact e Xperia XA1 : Oggi pioggia di Aggiornamenti per HTC U12 Plus, Samsung Galaxy Tab S2, Sony Xperia X, X Compact e Xperia XA1. Curiosi di conoscere le novità? L'articolo Aggiornamenti in roll out per HTC U12 Plus, Samsung Galaxy Tab S2, Sony Xperia X, X Compact e Xperia XA1 proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ2 Premium è disponibile in Italia : Sony Xperia XZ2 Premium è finalmente disponibile in Italia sullo store ufficiale di Sony, nella colorazione Chrome Black, al prezzo di listino di 899 euro. L'articolo Sony Xperia XZ2 Premium è disponibile in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4 - i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus : Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi supportati da Google ARCore, introducendo anche il Samsung Galaxy Note 9. Ecco gli altri device supportati L'articolo Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Quali Smartphone Sony Xperia Riceveranno Android 9 Pie? : Ecco tutti gli Smartphone Sony Xperia che saranno sicuramente aggiornati ad Android 9 Pie. Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Sony Xperia: ecco quelli compatibili Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Sony Xperia Quando arriva Android 9 Pie sul tuo Smartphone Sony Xperia? Scopriamolo insieme grazie alle notizie ufficiali diffuse dall’azienda poco fa. LEGGI ANCHE: Il mio Smartphone […]

Sony v'insegna come creare ROM a base Android Pie per il proprio Xperia : Sony si dimostra, ancora una volta, una delle aziende più attente al mondo del modding e degli sviluppatori Android. come già accaduto con la pubblicazione delle precedenti edizioni del robottino verde, anche in occasione dell'arrivo di Android 9 Pie il produttore ...

Le serie Sony Xperia XZ1 e XZ2 riceveranno Android 9 Pie il prossimo mese - parola di Sony : A distanza di pochi giorni dalla rivelazione di Android 9 Pie, Sony annuncia che le sue serie XZ1 e XZ2 riceveranno il software a settembre. L'articolo Le serie Sony Xperia XZ1 e XZ2 riceveranno Android 9 Pie il prossimo mese, parola di Sony proviene da TuttoAndroid.

BQ Aquaris X2 e Sony Xperia XZ2 Premium si aggiornano con le nuove patch di sicurezza e non solo : Aggiornamenti in arrivo per BQ Aquaris X2 e Sony Xperia XZ2 Premium. I due nuovi smartphone ricevono rispettivamente le patch di luglio e agosto. Il Sony, poi riceve finalmente un paio di nuove funzionalità interessanti dedicate al comparto fotografico: la modalità Bokeh e quella monocromatica. L'articolo BQ Aquaris X2 e Sony Xperia XZ2 Premium si aggiornano con le nuove patch di sicurezza e non solo proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 potrebbe montare la stessa fotocamera di Xperia XZ2 Premium : Un nuovo leak svela la scheda tecnica di Sony Xperia XZ3, svelandoci dettagli sul suo comparto fotografico. L'articolo Sony Xperia XZ3 potrebbe montare la stessa fotocamera di Xperia XZ2 Premium proviene da TuttoAndroid.

Sony rilascia le patch di sicurezza di agosto per Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact : Sony ha cominciato rilasciare in Europa le patch di sicurezza Android di agosto 2018 per i suoi due flagship, ovvero Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact L'articolo Sony rilascia le patch di sicurezza di agosto per Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ1 e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di agosto : Sony ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Sony Xperia XZ1 e XZ Premium. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo I Sony Xperia XZ1 e XZ Premium si aggiornano con le patch di sicurezza di agosto proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ3 certificato in Brasile : batteria più piccola del previsto : Sony Xperia XZ3 potrebbe debuttare il prossimo 30 agosto ad IFA, è stato appena certificato in Brasile ed ha una batteria più piccola del previsto. L'articolo Sony Xperia XZ3 certificato in Brasile: batteria più piccola del previsto proviene da TuttoAndroid.