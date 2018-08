' Solo d' estate' -Compagnia progetto miniera - martedì 28 agosto | ore 18 | 30 nello spazio

Daniela Santanché - la capanna al Twiga è abusiva/ Va demolita - ma Solo a fine estate : “Una presa in giro” : Daniela Santanché, la capanna al Twiga è abusiva: va demolita, ma solo a fine estate. “Una presa in giro”, dice Rossano Forassiepi, ex assessore urbanistica della cittadina versiliese(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 18:26:00 GMT)

Daniela Santanché - procedimento per infrazione edilizia sulla pagoda del Twiga : ma sarà smontata Solo a fine estate : È dal 29 giugno che, sulla maxi pagoda del Twiga frequentata da Daniela Santanchè, è aperto un procedimento per infrazione edilizia. Lo ha fatto sapere il comune di Pietrasanta a Ettore Neri, il consigliere del Pd che, con la sua interrogazione in consiglio comunale, nei giorni scorsi, aveva domandato se quella struttura in legno, a pochi passi dal mare, con tanto di elettricità, fosse o meno autorizzata. “Secondo lei abbiamo messo questa ...

Pensioni - su "quota 100" aumentano i dubbi : il governo deciderà Solo dopo l'estate : Quota 100 probabilmente si farà, Lega e M5S difficilmente si tireranno indietro dopo le promesse elettorali; ma ci saranno...

La Vita in Diretta Estate su Genova - Semprini : "Siamo political-free - parliamo Solo di fatti" : "In questo momento vogliamo essere political-free... non è che siamo pazzi, ma quella parte lì in questo momento proprio non ci interessa. Vogliamo invece sapere le procedure della magistratura e i fatti" Questa la risposta data da Gianluca Semprini allo spunto di Monica Setta, decisa a uscire dal canone dell'emotaiment - anche fin troppo spinto in diverse circostanze - per introdurre nel salotto pomeridiano di Rai 1 il germe della ...

Non accadrà più - ma quest’estate il re della spiaggia voleva Solo me : Sono arrivata al mare e per raggiungere mio figlio Giulio ho camminato lungo la passerella di cemento che dallo stabilimento porta agli ombrelloni. La passerella di cemento è lunghissima, perché questa spiaggia è enorme e ogni anno cresce di molti centimetri, forse chilometri: il mare si ritira, la

Estate : assessore JeSolo - Daspo urbano contro abusivismo commerciale : Jesolo (Ve), 22 lug. (AdnKronos) – ‘La Città di Jesolo è impegnata in prima linea da anni sul contrasto al commercio abusivo, tema su cui, adesso, sembra che anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intenda porre l’attenzione a livello nazionale – sottolinea all’Adnkronos l’assessore alla sicurezza, Otello Bergamo -. Siamo stati tra i primi comuni ad avviare attività per fermare questo ...

Estate : assessore JeSolo - Daspo urbano contro abusivismo commerciale (2) : (Ve) – “Viene svolta un’attività di indagine per individuare i luoghi in cui la merce contraffatta viene nascosta, per poter procedere poi al sequestro. Su tutto il territorio comunale in cui è in vigore il divieto di commercio itinerante, è stato poi di recente introdotto il ‘Daspo urbano” frutto del decreto Minniti, che individua aree interdette a soggetti che intendano compiere atti illeciti, tra cui, ...

Incubo alga tossica sull'Estate : attenzione - il Solo contatto può fare star male : C'è un'alga tossica a Calamosca, una delle spiagge più belle di Cagliari. Lo ha scoperto l'Arpa Sardegna a seguito di alcuni controlli effettuati nella acque della spiaggia dov'è stata rilevata...