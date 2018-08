Smartphone Android in offerta oggi 27 agosto | Huawei P20 | Huawei Mate 10 Lite | Xiaomi Mi

Al via domani la closed beta di Android 9 Pie per 9 Smartphone Huawei : Prenderà ufficialmente il via domani 28 agosto la fase di beta chiusa di Android 9 Pie che coinvolgerà 9 smartphone Huawei e Honor. L'articolo Al via domani la closed beta di Android 9 Pie per 9 smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Milioni di Smartphone Android a rischio attacco - attraverso la porta usb : Sono potenzialmente Milioni gli smartphone Android in giro per il mondo vulnerabili a una tipologia di attacco che avviene attraverso le porte usb dei telefoni e che è in grado, in alcuni casi estremi, di concedere a eventuali malintenzionati il controllo totale sui dispositivi. L’allarme lo hanno lanciato i ricercatori del Florida Institute for Cyber Security Research, che hanno analizzato oltre 2mila varianti del software a bordo dei ...

Che cosa sa Google di noi : così gli Smartphone Android ci tracciano anche quando non li usiamo : I servizi gratuiti che quotidianamente Google offre a miliardi di persone in tutto il mondo, poi così gratuiti non sono. La moneta con la quale paghiamo l'utilizzo di Android, Gmail, Google Maps e tutto il resto, altro non è che i nostri dati. E la raccolta di Big G è a orario continuato, anche quando i nostri smartphone sono spenti. Un dossier lo spiega ...

Trasferire File tra Smartphone diversi Android ed iOS : Trasferire File tra Smartphone diversi Android ed iOS Non hai la più pallida idea di come copiare i dati da un vecchio telefono su uno nuovo in quanto sono di due produttori diversi? Mobile Transfer è un tool perfetto per aiutarti a Trasferire i dati da un dispositivo ad un altro senza danni. OS Supportati […]

Smartphone Android in offerta oggi 24 agosto : LG V30 - Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 Lite e tanti altri ancora : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG V30, Moto G6 Plus, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite e Samsung Galaxy Note 8 . Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 24 agosto: LG V30, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite e tanti altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia il primo Smartphone Android Go : Il colosso sudcoreano lancia il Galaxy J2 Core: è il primo dell'azienda a montare la versione leggera del sistema operativo. Display da 5 pollici, fotocamera posteriore da 8 megapixel e un giga di ram

Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di Smartphone con Android 9 Pie non ufficiale : Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 vanno ad ingrossare le file dei dispositivi che hanno ricevuto una versione non ufficiale di Android 9 Pie. L'articolo Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di smartphone con Android 9 Pie non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

eBay ripropone le “Offerte imperdibili” : su Smartphone Android sconti fino al 40% : Su eBay fanno la loro ricomparsa gli "Imperdibili": per pochi giorni sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy Note 8 L'articolo eBay ripropone le “Offerte imperdibili”: su smartphone Android sconti fino al 40% proviene da TuttoAndroid.

Xbox Game Pass è l’app ufficiale per Smartphone e tablet Android : Xbox Game Pass è un'applicazione che permette di sfogliare il catalogo di giochi e di cercarne e scaricarne di nuovi sulla console Xbox One dal dispositivo mobile. L'app offre un accesso illimitato a oltre 100 fantastici giochi al prezzo di € 9,99 al mese, inclusi i titoli in esclusiva Xbox giocabili il giorno del rilascio, titoli indipendenti e classici, scaricabili anche da remoto. L'articolo Xbox Game Pass è l’app ufficiale per ...

Aggiornamento a Android 9 Pie : quali Smartphone possono farlo : quali sono gli smartphone già in lista ufficiale per l’Aggiornamento a Android 9 Pie ossia all’ultima versione del sistema operativo di Google che è stata recentemente rilasciata? Abbiamo preparato un riepilogo di tutti i modelli che sono stati confermati ufficialmente dalle case produttrici come in attesa dell’update che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e mesi. Va da sé che sono molti di più quelli eleggibili e che ...

Le 5 migliori app fotoritocco per il tuo Smartphone Android : I nuovi smartphone usciti nel 2018 non possono fare a meno di una buona fotocamera. Scattiamo miliardi di immagini ogni giorno e abbiamo bisogno di un buon alleato che ci consenta di avere belle foto, magari da condividere al volo sui social. Questo significa che, oltre a un buon sensore, c’è la necessità di scaricare le migliori app in circolazione per modificare una foto e risaltarne i colori o l’inquadratura. Un’operazione che non ...

Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS : Il FAX è ormai in disuso ma con i moderni Smartphone dovete sapere che è possibile inviarli anche gratuitamente e facilmente usando le giuste app per Android ed iOS Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS Con i FAX ormai caduti nel dimenticatoio, in favore di FAX server o PEC (Posta Elettronica […]

Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS : Il FAX è ormai in disuso ma con i moderni Smartphone dovete sapere che è possibile inviarli anche gratuitamente e facilmente usando le giuste app per Android ed iOS Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS Con i FAX ormai caduti nel dimenticatoio, in favore di FAX server o PEC (Posta Elettronica […]

Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS : Il FAX è ormai in disuso ma con i moderni Smartphone dovete sapere che è possibile inviarli anche gratuitamente e facilmente usando le giuste app per Android ed iOS Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS Con i FAX ormai caduti nel dimenticatoio, in favore di FAX server o PEC (Posta Elettronica […]