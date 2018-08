SIRIA La ricostruzione ricomincia in un monastero di monache trappiste

ilsussidiario

: Gen.Hatami, Teheran cerca 'ruolo produttivo' in ricostruzione postbellica in Siria - RadioItaliaIRIB : Gen.Hatami, Teheran cerca 'ruolo produttivo' in ricostruzione postbellica in Siria - RadioItaliaIRIB : Gen.Hatami, Teheran cerca 'ruolo produttivo' in ricostruzione postbellica in Siria - gianni070717 : Ora pro Siria: Siria, storie di ricostruzione. Ad Azeir, il solare solidale delle Monache Trappiste per il futuro d… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) C'è chi non vuole che larisorga. Ma c'è anche chi non attende i calcoli della politica e dona l'energia elettrica in eccesso, come iltrappista di Azeir. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:08:00 GMT)CAOS/ 100mila jihadisti in fuga da Assad pronti a invadere l'Ucraina, di P. RicciCAOS/ Nei vecchi cunicoli dell'Isis ora i giovani cercano bellezza, di P. Ricci