Sicilia | tre bimbi intossicati dal monossido carbonio | ricoverati

Trasporti - deputati M5S Sunseri e Ficara in tour sui treni Siciliani : "Pendolari e turisti lasciati a terra, disservizi di ogni tipo, ritardi e mancati collegamenti. La Sicilia dei Trasporti via treno è ferma al dopoguerra. Se burocrati e politici in questi 20 anni ...

Dal Molise fino alla Sicilia Quei viadotti che tremano : I l Molise esiste. E trema. Di terremoti e di paura. Dopo aver visto in televisione il ponte Morandi sbriciolarsi a Genova, gli abitanti della piccola regione dall'orografia decisamente accidentata, e ...

Agrigento - è di Morandi pure il ponte Akragas/ I Siciliani tremano dopo il tragico crollo a Genova : dopo il tragico incidente a Genova, tremano gli agrigentini per le condizioni del ponte Akragas, realizzato dallo stesso Morandi. Si accende la polemica in Sicilia.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Scossa di terremoto in Sicilia - magnitudo 3.8 : tremano le Isole Eolie : Il terremoto è stato avvertito chiaramente da turisti che in questo periodo affollano l'arcipelago Siciliano ma non sono segnalati danni a persone e cose.Continua a leggere

Sicilia - nuova scoperta archeologica a Levanzo : trovati tre rostri di bronzo : nuova importante scoperta archeologica nei fondali dell’isola di Levanzo. A ottantacinque metri di profondità sono stati rinvenuti altri tre rostri in bronzo – uno dei quali è stato già ripescato – risalenti alla Battaglia delle Egadi. Il ritrovamento è frutto della collaborazione tra la Soprintendenza del Mare, braccio operativo dell’assessorato regionale dei Beni culturali, e la statunitense ‘Rpm Nautical Foundation’, mirata ...

Lady Gaga in Sicilia - a Sciacca con George Clooney e altre star prima della Mostra di Venezia : Vacanze italiane per Lady Gaga in Sicilia, a Sciacca, insieme ad altre grandi star per l'evento Google Camp 2018. La posptar, che tra un mese è attesa alla Mostra di Venezia per l'anteprima mondiale del suo primo film da protagonista È nata una stella, per la regia di Bradley Cooper, è ospite del Verdura Golf Resort di Sciacca in vista della cena prevista ai templi di Selinunte (quest'anno non più nella Valle dei Templi di Agrigento) nell'ambito ...

Lions Club Distretto Sicilia - primo appuntamento del nuovo anno sociale : Lions Club Distretto Sicilia, il Governatore Vincenzo Leone suona la carica: “Passione, azione e condivisione”. A Trapani il primo appuntamento.

DIRETTA / Catania Como (risultato finale-0) streaming video e tv : Tris Siciliano per il passaggio del turno : DIRETTA Catania Como: info streaming video e tv, della partita in programma oggi 29 luglio 2018 e valida per il primo turno preliminare della Coppa Italia 2018.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:13:00 GMT)

Mafia : M5s - in tre anni una decina di Comuni sciolti in Sicilia - segnale inquietante : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - "Commentare lo scioglimento di un Comune Siciliano per Mafia è sempre triste, lo è infinitamente di più se il Comune sciolto per Mafia è l’ennesimo in Sicilia. Negli ultimi tre anni ne sono stati sciolti una decina nell’Isola e questo è un segnale veramente inquietante

In partenza - sui binari della Sicilia - i “Treni storici del gusto” : Da sabato 28 luglio, fino a dicembre 2018, in calendario oltre 50 corse di treni d’epoca che percorreranno le più

Sicilia : al via i 'Treni storici del gusto' : Palermo, 25 lug. , AdnKronos, Da sabato 28 luglio, fino a dicembre 2018, in calendario oltre 50 corse di treni d'epoca che percorreranno le più suggestive linee ferroviarie della Sicilia. Il primo ...

Sicilia : da sabato al via i 'Treni storici del gusto' (2) : (AdnKronos) - La locomotiva storica D445, a trazione diesel, a cui saranno agganciate le caratteristiche carrozze centoporte, partirà da Siracusa alle 9.00 e, percorrendo i binari della ferrovia del barocco, fermerà a Noto (9.30) per poi arrivare a Modica alle 13.00. Nelle due località visite guidat