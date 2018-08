Si schianta in minimoto e muore a 9 anni | viaggiava senza casco

Si schianta con la minimoto : morto bimbo di 9 anni. Era senza casco - ferito il fratello : Terribile tragedia in questo ‘strano’ agosto 2018. Il cielo plumbeo è uno scenario perfetto per i drammi che il Bel Paese sta affrontando in queste settimane: vittime della strada, scontri mortali, alluvioni, viadotti crollati, giostre pericolanti. E gli incidenti domestici che coinvolgono i più piccoli. Come quelli registrati in Puglia negli ultimi giorni con due bimbi morti a causa di un chicco d’uva. E quello di Martina ...

