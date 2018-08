Serie C | Rimini | ceduto il 25% del club in bitcoin

Serie C - il Rimini entra nella Storia : ceduto il 25% del club in criptovaluta : Il suo presidente Giorgio Grassi ha ceduto con un contratto preliminare il 25% della società all'Heritage Sports Holdings, un gruppo degli Emirati Arabi Uniti che si occupa di investimenti nel mondo ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Parma batte Rimini 1-0 in gara-4 - si va alla bella : La sfidante della Fortitudo per lo scudetto 2018 uscirà dalla bella di sabato sera allo Stadio dei Pirati. Parma infatti è ancora viva, batte 1-0 Rimini in una splendida garaquattro e pareggia la Serie di semifinale. Manco a dirlo, il protagonista del successo ducale è stato Erly Casanova che resta in pedana per 117 lanci e ripete la prestazione di venerdì scorso, anzi la migliora perché non incassa punti e non ha neppure bisogno del rilievo di ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Rimini plana su Parma con un pesantissimo 17-1 e potrà chiudere la Serie in gara-4 : Per la prima volta nella serie di semifinale i Pirati si portano in vantaggio al termine di una partita (vinta 17-1) che sembrava poter prendere la direzione romagnola già al momento della presentazione dei roster. Ceccaroli infatti sceglie Ruiz come previsto e Poma non gli oppone Casanova, sia per l’eccessivo numero di lanci effettuato venerdì sera (119), sia perché in caso di sconfitta col cubano in pedana, le possibilità di finale per i ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Rimini pareggia la Serie contro Parma dopo quattro ore di lotta : Rimini pareggia la serie, vincendo 8-4 una partita di quattro ore, completamente diversa da quella di venerdì. Alla vigilia di questa semifinale si ipotizzava che Parma poteva trovare qualche problema quando Poma fosse stato inevitabilmente costretto a chiamare in causa i propri rilievi. Detto e fatto, anzi confermato. dopo un inizio comunque non certo brillante di Garcia, già utilizzato due volte in questa serie, Pomponi ha impiegato 45 lanci ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : Parma sorprende Rimini a domicilio e va in vantaggio nella Serie : La prima sorpresa dei play-off 2018 arriva dallo Stadio dei Pirati, con Parma che passa 5-3. Beh, sorpresa fino a un certo punto, perché quando sul monte c’è un pitcher come Casanova, si parte da zero. Anzi, a dire la verità si parte da tre, i punti che la squadra di Poma produce al primo inning grazie a una gran legnata di Sambucci finita ben oltre la recinzione. Due cose balzano subito all’occhio in questa garauno: primo, i ducali sono ...

Baseball - Serie A1 2018 : Bologna-Nettuno e Rimini-Parma saranno le semifinali scudetto : Sarà dunque Bologna-Nettuno e Rimini-Parma la doppia semifinale al via venerdì prossimo, antipasto di quella finale scudetto il cui prologo potrebbe anche essere andato in onda questo fine settimana al Falchi e allo Stadio dei Pirati. Classifica di regular season e profondità del roster direbbero che Bologna e Rimini sono destinate a ritrovarsi in finale, ma addentrarsi nei pronostici nel Baseball è assai rischioso. Le due regine della fase ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini batte San Marino. Playoff lontani per la T&A : La T&A perde per manifesta al 7° nel derby con il Rimini (2-16) e si allontana dalla possibilità di accedere ai Playoff, pur se ancora la matematica lascia una minima possibilità. San Marino (12 vinte e 14 perse), distante due lunghezze dal quarto posto di Città di Nettuno (14-12) e Parma (14-12), a due partite dalla fine, per qualificarsi alla semifinale deve vincerne due con Padova nell’ultimo turno, sperare che il Città di Nettuno ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini batte San Marino con la metà delle valide : Finisce 6-3 per il Rimini la prima partita del weekend con la T&A San Marino. I Titani subiscono sei punti tra 3° e 5° inning, dimezzano lo svantaggio al 6° ma si fermano lì. Troppi i rimasti in base, 12, con il conto delle valide che, beffardamente, dice 8 a 4 per San Marino. Vincente Ruiz, perdente Quevedo, salvezza per Kelly. Altra ottima serata in battuta per Luca Pulzetti che finisce con 3/5. Nel primo terzo di gara a mangiarsi le mani ...

Baseball - Serie A1 2018 : Unipolsai Bologna e Rimini dritte in semifinale : Sei partite da giocare (sette per T&A e Padova che recupereranno martedì, 10 luglio, al Plebiscito la loro “gara-uno” saltata dal turno della settima di andata), e dopo la sosta si riprenderà con l’Unipolsai già qualificata per i playoff. Anzi, i bolognesi, che una volta stravincono (il San Marino l’onta della manifesta non l’aveva ancora conosciuta) e l’altra si impongono anche battendo meno (5 valide ...

Baseball - Serie A1 2018 : comoda doppietta per i Pirati Rimini : I Pirati si regalano un altro sabato di tranquillità e dopo la manifesta contro Parma una settimana fa, liquidano Padova 6-1 bissando il successo di 24 ore prima. Alla squadra di Ceccaroli basta segnare 4 punti nel corso del terzo inning e la partita diventa in discesa. Così il manager scudettato può dar spazio a tutto il suo ampio bullpen, cominciando dal partente Bassani e terminando con Ruiz, rientrato un paio di giorni fa dal Venezuela. Dopo ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini sbanca Padova con un Ustariz sopra le righe : Il Rimini Baseball sbanca il diamante del Plebiscito in gara1 vincendo largamente per 12-1 contro il Tommasin Padova. I Pirati hanno subito approcciato alla grande la gara producendo ben 10 punti nel primo terzo di partita che hanno di fatto agevolato il compito per il partente riminese Duran. Partono subito forte i Pirati contro il partente Padovano Pino, il leadoff neroarancio Noguera tocca un singolo, poi la battuta in doppio gioco di ...

Maltempo a Rimini - Serie di trombe d'aria nel giro di pochi minuti sulla riviera romagnola : Una serie di trombe d'aria, tra cui alcune di notevoli dimensioni, hanno interessato nella mattinata di lunedì l'intera costa romagnola. Il fenomeno atmosferico si è originato in mare ma fa parte di ondata di Maltempo che ha colpito la zona costringendo molti vacanzieri a cercare riparo da pioggia e vento forte.Continua a leggere

Baseball - Serie A1 2018 : pronto riscatto per i Pirati Rimini : Come cambia lo scenario in sole 24 ore. E così i Pirati, timidi e inconcludenti venerdì sera a Parma, fanno la voce grossa in garadue conclusa da regolamento al settimo inning (11-0), ma di fatto conclusa già dopo tre riprese. La truppa di Poma deve avere staccato la spina scendendo in Romagna, solo così si può spiegare una prova da zero battute valide in sette attacchi. Va dato comunque merito al monte riminese per questa no-nit combinata, con ...