Serie B | Foggia-Carpi 4-2

Serie B : il Cittadella ne rifila tre al Crotone - poker del Foggia - pari tra Verona e Padova : L'Ascoli raggiunge in extremis il Cosenza: finisce 1-1

Risultati Serie B : beffa Cosenza - flop Crotone - bene il Foggia [FOTO] : 1/11 Simone Fanini/LaPresse ...

Risultati Serie B e classifica aggiornata/ Cittadella - tris al Crotone! Beffa Cosenza - Foggia ok (1^ giornata) : Risultati Serie B e classifica aggiornata: prima giornata di campionato, il Cosenza fermato dall'Ascoli in pieno recupero mentre esordiscono molto bene il Cittadella e il Foggia(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:52:00 GMT)

Calciomercato Serie B : Benevento e Foggia le regine - bene la Salernitana. Deludono Carpi e Venezia. Ecco tutti i probabili 11 : La sessione estiva del Calciomercato è andata in archivio. Alle 18 di ieri è calato il sipario sulla campagna acquisti della Serie A e della Serie B. Per la Lega Pro invece la deadline è fissata tra una settimana. Dopo aver stilato il pagellone per i movimenti della massima Serie, oggi andremo ad analizzare il mercato condotto dalle squadre del campionato cadetto con numerosi colpi importanti messi a segno. benevento, Foggia e Salernitana ...

Diretta/ Calendario Serie B 2019 sorteggio : il Verona chiude contro il Foggia - tutte le partite del campionato : Diretta Calendario Serie B 2018: caos totale in sala, ma la Lega ufficializza il campionato a 19 squadre contro il parere della Figc e così si può procedere alla compliazione delle giornate(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:58:00 GMT)

Foggia su Floro Flores : il punto sul mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , la Cremonese ci prova per Terranova , Frosinone,. A proposito di difensori: Cancellotti , Juve Stabia, firma con il Cittadella, Caldirola , Werder Brema, si ...

Foggia e quella risposta che non ti aspetti : “Scusi - quindi sono morti di Serie B? No - di Serie Z” : "Riposi in pace", si dice solitamente di fronte a un morto, ma ieri tutto questo è stato tradito, dopo l'incidente d'auto a Foggia dove sono morte dodici persone. Dodici braccianti neri sfruttati, lasciati per ore distesi in terra, aspettando che si liberasse "qualche posto in obitorio", ma l'obitorio non è mica il tavolo di un ristorante.Continua a leggere

Serie B : il Foggia è salvo - partirà da -8. Assolto De Zerbi : Il Foggia è salvo, mentre la Virtus Entella è ancora in Serie C. È il risultato della sentenza di secondo grado della giustizia sportiva, che ha ridotto da 15 a 8 punti la penalizzazione che la ...

Serie B - via la squalifica a De Zerbi : il Foggia parte da -8. Pecoraro : 'È quasi un invito a usare fondi neri' : La corte federale d'appello della Federcalcio ha ridotto da 15 a 8 i punti di penalizzazione al Foggia per il prossimo campionato di Serie B, e ha tolto i tre mesi di squalifica al tecnico De Zerbi. ...

Bizzarri e altri 5 al Foggia : il punto sul mercato in Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il Carpi può pescare due rinforzi in casa Napoli: chiesti il portiere Contini , era al Pontedera, e il trequartista Machach ; è dura arrivare a Tutino , ex ...

Serie B - l'appello di Kragl ai tifosi del Foggia : 'Non rubatemi l'auto nuova!' : Era lo scorso 16 maggio quando Alessia Macari , nota showgirl e vincitrice della prima edizione del GF Vip, era stata vittima del furto della propria auto in zona Mongolfiera a Foggia. Lo annunciava ...

Serie B : il Foggia non viene retrocesso - ma partirà da -15; l'Entella farà ricorso : Un'estate ricca di incertezza nel mondo del calcio italiano, caratterizzato come spesso accaduto nel recente passato da scandali ed udienze in aule di tribunale. A tenere banco i deferimenti formulati in via ufficiale dalla sezione del Tribunale Federale Nazionale alle societa' di Foggia, Parma, Cesena e Chievo Verona [VIDEO]. Nella mattinata di lunedì 2 luglio, attraverso una nota ufficiale della FIGC, è stato comunicato l'esito relativo al ...

Serie B - Foggia tira un sospiro di sollievo : no retrocessione - 15 punti di penalizzazione : Era diventata un vero e proprio incubo, per dirigenti e tifosi del Foggia, la sentenza del Tribunale Federale Nazionale [VIDEO] che doveva esprimersi sulle ingenti somme di denaro provenienti da attivita' illecite di evasione ed elusione fiscale, negli ultimi due campionati di Serie C, 2015/16 e 2016/17. Lo spettro della retrocessione aleggiava sul club rossonero che aveva solo una speranza, quella cioè che la penalizzazione stabilita dal TFN ...

Serie B : il Foggia non viene retrocesso - ma partirà da -15; l'Entella farà ricorso : Un'estate ricca di incertezza nel mondo del calcio italiano, caratterizzato come spesso accaduto nel recente passato da scandali ed udienze in aule di tribunale. A tenere banco i deferimenti formulati in via ufficiale dalla sezione del Tribunale Federale Nazionale alle società di Foggia, Parma, Cesena e Chievo Verona. Nella mattinata di lunedì 2 luglio, attraverso una nota ufficiale della FIGC, è stato comunicato l'esito relativo al giudizio di ...