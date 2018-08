Serie B come bagarre | è Frattini la chiave

Rai 2 si accende sulla Serie B : stasera in diretta l’anticipo Brescia-Perugia - dal 15 settembre «B come Sabato» : Gabriele Corsi Dopo l’esordio della Serie A, tocca alla Serie B dare il via alla stagione 2018/19. La novità è che sarà DAZN, la piattaforma digitale di Perform, a garantire tutte le partite del campionato cadetto. Ma non solo: l’anticipo del venerdì sera – come vi avevamo già scritto qui – sarà trasmesso anche in chiaro dalla Rai. Si parte con Brescia-Perugia. Serie B 2018/19: Brescia-Perugia in diretta su Rai 2 Il ...

Atalanta-Roma - Monday Night 2a giornata Serie A : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Ultimo match in programma valido per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Nel Monday Night scenderanno in campo Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico alle ore 20.30. Un match atteso dai tifosi capitolini, ansiosi di assistere al primo match della propria compagine tra le mura amiche, dopo l’importante successo esterno contro il Torino. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, grazie al gol spettacolare di un grande ...

Inter-Torino - Serie A 2018-2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come vedere la partita in diretta : Oggi domenica 26 agosto si gioca Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri faranno il proprio debutto stagionale a San Siro, di fronte a 60mila spettatori c’è grande voglia di riscatto dopo la clamorosa sconfitta subita contro il Sassuolo: i ragazzi di Luciano Spalletti devono subito rialzare la testa e devono puntare al successo senza mezzi termini ma di fronte si troveranno la compagine di ...

LIVE Inter-Torino - Serie A in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Anche se siamo solamente al 25 agosto è tempo di primi, primissimi, esami in Serie A. il primo, e più corposo, riguarda l’Inter. La squadra allenata da Luciano Spalletti, infatti, è davanti al primo test stagionale, dato che ospiterà il Torino questa sera a San Siro. Il ko di sette giorni fa a Reggio Emilia contro il Sassuolo brucia ancora ed i nerazzurri vogliono un riscatto immediato, anche se la rivale non sarà certo semplice, e non ...

Calendario Serie A - seconda giornata : come vedere le partite in tv. Gli orari e il programma su Sky e Dazn : Sta per iniziare il lungo weekend del 25-27 agosto durante il quale la Serie A 2018-2019 sarà protagonista con la seconda giornata. Si preannuncia un turno particolarmente ricco e interessante con ben quattro incontri di cartello che ci faranno capire meglio quali sono le forte in campo. Sabato scoppiettante con due anticipi di lusso che faranno divertire tutti gli appassionati: si incomincia alle ore 18.00 con un appetitoso Juventus-Lazio e con ...

Come iscriversi a DAZN - in vista della seconda giornata di Serie A : Le cose da sapere sul nuovo servizio che trasmette in esclusiva tre partite di Serie A a turno: la prima di questa giornata è Napoli-Milan, in programma stasera The post Come iscriversi a DAZN, in vista della seconda giornata di Serie A appeared first on Il Post.

LIVE Napoli-Milan - Serie A in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire in diretta il big match : Sabato 25 agosto si giocherà Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. Un incontro di grande tradizione e fascino andrà in scena sul rettangolo di gioco dello stadio San Paolo. I partenopei di Carlo Ancelotti, tornato nel campionato italiano dopo 9 anni, hanno iniziato nel modo migliore la propria avventura, vincendo sul difficile campo dell’Olimpico contro la Lazio. Le reti di Milik e di Insigne hanno ...

LIVE Juventus-Lazio - Serie A in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire in diretta il big match : Saranno Juventus e Lazio ad aprire la seconda giornata della Serie A. La prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium. Dopo l’esordio in Serie A al Bentegodi contro il Chievo, il campione portoghese disputa la sua prima partita ufficiale davanti ai nuovi tifosi. I bianconeri arrivano dalla rimonta vincente contro in quel di Verona, con il gol di Bernardeschi nel recupero che ha dato i primi tre punti stagionali, mentre la squadra di Simone ...

Serie BKT - al via la stagione 2018/2019 : ecco come vedere le partite : Riparte il campionato di Serie BKT, che da quest'anno sarà visibile sulla piattaforma DAZN. In chiaro anche una gara ogni turno: l'anticipo del venerdì. L'articolo Serie BKT, al via la stagione 2018/2019: ecco come vedere le partite è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - prima giornata : tutte le partite su Dazn. Orari e come vederle in streaming : Incomincia la Serie B 2018-2019 di calcio, la prima giornata è in programma nel weekend del 24-27 agosto. Turno spezzatino spalmato su addirittura 4 giorni, parte un campionato anomalo a 19 squadre dopo un’estate rovente. Si parte venerdì con l’anticipo tra Brescia e Perugia alle ore 21.00, si proseguirà sabato con tre incontri alla ore 18.00 tra cui l’interessante Salernitana-Palermo, domani altri quattro match e lunedì il ...

Basket - Gigi Datome contro la formula delle qualificazioni mondiali : “Così come sono le finestre non sono Serie” : Torna a parlare Gigi Datome: il capitano della Nazionale, stella del Fenerbahce ed ex Siena, Scafati, Virtus Roma, Detroit Pistons e Boston Celtics riprende a criticare la formula delle qualificazioni ai mondiali di Cina 2019 così come voluta dalla FIBA. La sua posizione non è nuova, avendo egli già dedicato, l’anno scorso, un ampio post su Facebook alla questione che mette in contrasto FIBA ed Eurolega. Queste le sue parole in merito ...

